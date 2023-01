152. Wohnungseinbruch – Großhadern

Im Zeitraum zwischen Montag, 23.01.2023, 12:00 Uhr, und Mittwoch, 25.01.2023, 17:00 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus in Großhadern zu einem Einbruch in einer dortigen Erdgeschoßwohnung. Der oder die unbekannten Täter gelangten hier auf unbekanntem Weg ins Gartengrundstück und hebelten anschließend die Terrassentür zur Wohnung auf. In der Wohnung wurde dann gezielt nach Wertsachen gesucht. Es wurde Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro erbeutet. Der oder die unbekannten Täter konnten die Wohnung anschließend wieder unerkannt verlassen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) des Münchner Polizeipräsidiums.

Zeugenaufruf:

Wer hat Beobachtungen machen können, die zur Aufklärung der Tat helfen können? Relevant ist hier insbesondere der Bereich Geroldseckstraße, Tratzbergstraße, Burg-Eltz-Weg, Holzapfelkreuther Straße (Großhadern).

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

153. Zwei Fälle von versuchtem Trickdiebstahl – Berg-am-Laim

Am Freitag, 27.01.2023, kam es Laufe des Tages zu zwei versuchten Trickdiebstählen in Berg-am-Laim. In beiden Fällen handelte es sich hier um einen falschen Handwerker, der dann durch falsche Polizeibeamte festgenommen wurde.

Fall 1:

Am Freitag, 27.01.2023, gegen 11:00 Uhr, wurde eine 82-Jährige aus Berg-am-Laim vor der Haustüre ihres Anwesens von drei unbekannten Männern angesprochen. Sie boten ihr ihre Hilfe zum Hochtragen ihrer Einkäufe an. Einer der Männer trug dann ihre Taschen bis zur Wohnungstüre, währenddessen die anderen beiden in den Keller gingen. Einer der Männer hatte ihr noch vorher zugeflüstert, dass es im Haus eine Festnahme gegeben habe. Schließlich wollte einer der Männer noch zu der Frau in die Wohnung, um dort die Heizungsrohre zu überprüfen. Die 82-Jährige ließ sich jedoch nicht darauf ein, so dass sich alle drei Männer in der Folge wieder entfernten. Anschließend verständigte sie die Polizei. Eine entsprechende polizeiliche Fahndung verlief ohne Erfolg.

Fall 2:

Am Freitag, 27.01.2023, gegen 16:35 Uhr, sprach ein Mann eine 79-Jährige nach dem Einkaufen in einem Supermarkt auf der Straße an. Er gab sich ihr gegenüber als Handwerker zu erkennen und teilte ihr mit, dass die Rohrleitungen in ihren Räumlichkeiten überprüft werden müssten. Daraufhin ging die Frau mit dem unbekannten Mann in ihre Wohnung.

Kurz darauf traten noch zwei weitere Männer durch die noch geöffnete Tür in die Wohnung ein. Sie stellten sich der Frau als Polizisten vor und zeigten einen grünen Ausweis. Im Anschluss wurde die Wohnung von allen drei Männern abgesucht. Da die 79-Jährige nichts Wertvolles in der Wohnung hatte, gingen alle drei ohne jegliche Beute aus der Wohnung.

Die Ermittlungen in beiden Fällen wurden durch das Kommissariat 65 (Trickdiebstahl) übernommen.

Die Täter (Fall 2) werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 50 Jahre alt, ca. 165 cm groß, wenig Haare, korpulente Statur, grauer Bart, sprach mit einem hochdeutschen Akzent, trug eine dunkle Jacke

Täter 2:

Männlich, 170 cm groß, dichtes Haar, schlanke Statur, grauer Bart, trug eine lange braune Jacke

Täter 3:

Männlich, ca. 40 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlanke Statur

Zeugenaufruf:

Wer kann Angaben zu den Tatabläufen bzw. zu den gesuchten Männern machen?

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Berg-am-Laim-Straße; Piusstraße, Aschheimer Straße, Grafinger Straße (Berg am Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die hier sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem zuständigen Kommissariat 65 (Trickdiebstahl), Tel. 089/2910-0, oder auch mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

154. Vollendeter Trickdiebstahl durch falsche Polizeibeamte/Handwerker – Hasenbergl

Am Samstag, 28.01.2023, gegen 12:00 Uhr, klingelte ein bislang unbekannter Mann bei der Wohnungstür einer 91-Jährigen in Münchner Stadtteil im Stadtteil Hasenbergl. Er gab sich als Heizungsableser aus und wurde daraufhin von ihr eingelassen.

Kurz danach klingelten zwei weitere unbekannte Männer und wiesen sich der Rentnerin gegenüber als angebliche Polizeibeamte aus. Sie teilten ihr mit, dass es sich bei diesem angeblichen Heizungsableser um einen Trickdieb handeln würde und dass dieser nun festgenommen wird.

Während dieser sogenannten Festnahme gelang es den Männern, die Wohnung nach Wertsachen zu durchsuchen. Dabei erbeuteten sie Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Danach verließen sie die Wohnung wieder.

Die Ermittlungen wurden durch das Kommissariat 65 (Trickdiebstahl) geführt. Eine geeignete Personenbeschreibung war soweit nicht möglich.

Zeugenaufruf:

Wer kann Angaben zu den drei Personen oder dem Tatablauf geben? Wer hat entsprechende Beobachtungen im Bereich Wintersteinstraße/Fortnerstraße/Thelottstraße (Hasenbergl) machen können?

Personen, die hierzu sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Warnhinweis:

Die Polizei warnt ganz aktuell vor dem Auftreten von falschen Handwerkern in Kombination mit falschen Polizei- oder Kriminalbeamten.

Es wird dringend davor gewarnt, angebliche Heizungsmonteure, Stromableser oder ähnliche Personen in die Wohnung einzulassen, wenn nicht bekannt ist, dass eine entsprechende Verbraucherablesung für das Wohnanwesen anberaumt ist. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollten Sie zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken Nachfrage halten, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht.

Die falschen Polizeibeamten verwenden hierbei insbesondere die Masche den angeblichen Handwerker unmittelbar nach Eintreten als Trickdieb noch in der Wohnung zu verhaften. Dabei und in der Folge kommt es zu einer Absuche der Wohnung nach Geld und Wertsachen.

Vergewissern Sie sich bei geringsten Zweifeln durch einen selbstständigen Anruf beim Polizeinotruf 110, ob es sich tatsächlich um einen Polizeibeamten handelt, noch bevor Sie einen Unbekannten in Ihre Wohnung einlassen!

Denken Sie bitte immer daran: Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit!

Wichtige Tipps gegen diesen Trickdiebstahl:

Die Polizei wird Sie niemals um Geld oder Wertsachen bitten!

Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung!

Rufen Sie bei geringsten Zweifeln stets bei der 110 an!

155. Polizeieinsatz wegen Vermisstensuche – Obergiesing

Am Sonntag, 29.01.2023, gegen 06:00 Uhr, meldete eine Mitarbeiterin eines Altersheims in Obergiesing einen 65-jährigen Bewohner als vermisst. Er verließ in der Früh unbeaufsichtigt das Heim. Da der 65-Jährige an Demenz leidet und deshalb orientierungslos ist, wurden mehrere Polizeikräfte zur Vermisstensuche einbezogen. Aufgrund der kalten Außentemperaturen und der leichten Bekleidung des 65-Jährigen wurde zudem der Polizeihubschrauber zur Absuche eingesetzt.

Gegen 07:30 Uhr konnte der 65-Jährige in einem anderen Gebäudeteil des Altenheims wohlbehalten aufgefunden werden.

156. Versuchter Einbruch in Wohnung – Pasing

Am Samstag, den 28.01.2023, gegen 18:00 Uhr, bemerkte ein Anwohner in einem Mehrparteienhaus in Pasing verdächtige Geräusche im Hausflur. Als er nachsah, stellte er zwei unbekannte Personen fest, die versuchten, sich gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung im 2. Obergeschoss zu verschaffen. Als die beiden Männer auf den Nachbarn aufmerksam wurden, flüchteten diese an ihm vorbei durch die Haustür in unbekannte Richtung. Der Nachbar verständigte die Polizei.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos.

Die 80-jährige Bewohnerin der betroffenen Wohnung wurde verständigt und kam im Anschluss zum Tatort.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) des Polizeipräsidium München.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 25 Jahre, ca. 170 cm groß, kräftige Figur, kurze schwarze Haare, dunkle Augen, Drei-Tage-Bart, osteuropäisches Erscheinungsbild, schwarze Baseballjacke mit weißen Ärmeln

Täter 2:

Männlich, 25 – 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, braune längere Haare, Drei-Tage-Bart, osteuropäisches Erscheinungsbild, dunkler Mantel mit Holzknöpfen, blaue Jeans und weiße Schuhe

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Bodenstedtstraße/Landsberger Straße/Am Knie und Gräfstraße (Pasing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

157. Alkoholisierte Person stürzt in Gleisbereich; eine Person verletzt – Altstadt

Am Samstag, 28.01.2023, gegen 03:40 Uhr, stürzte ein 23-Jähriger mit Wohnsitz in München in das U-Bahn-Gleis 1 des U-Bahnhofs Marienplatz. Dies konnte im Nachgang über die Videoaufzeichnung festgestellt werden. Der 23-Jährige blieb im Gleis liegen.

Gegen 04:30 Uhr fuhr die U3 mit Fahrtrichtung Moosach auf dem Gleis 1 ein. Der 47-jährige Fahrer der U-Bahn erkannte den im Gleisbereich liegenden 23-Jährigen und leitete daraufhin eine Schnellbremsung ein. Die U-Bahn kam über ihm zum Stehen. Nach Bergung des 23-Jährigen wurde dieser in ein Klinikum verbracht. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde er nur leicht verletzt.

Während des Einsatzes musste der Schienenverkehr für knapp eineinhalb Stunden bis ca. 06:00 Uhr gesperrt werden.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernimmt die Münchner Verkehrspolizei.

158. Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person – Schwabing

- siehe Pressebericht vom 20.01.2023, Nr. 120

Wie bereits berichtet, verließ am Donnerstag, 12.01.2023, ein 39-Jähriger mit Wohnsitz in München gegen 13:00 Uhr seine Wohnung im Stadtteil Schwabing und kehrte bis dato nicht in diese zurück. Diesbezüglich wurde am Freitag, 20.01.2023 eine Öffentlichkeitsfahndung wegen der Vermissung initiiert.

Am Samstag, 28.01.2023, gegen 12:30 Uhr, wurde der Vermisste nun tot aufgefunden. Er befand sich in einem Waldstück nahe seiner Wohnadresse.