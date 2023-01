89. Verkehrsunfall; zwei Personen verletzt – Taufkirchen

Am Montag, 16.01.2023, gegen 11:15 Uhr, fuhr ein 56-Jähriger mit Wohnsitz in München in einem Pkw VW auf dem Zacherlweg in Taufkirchen in Richtung der Tegernseer Landstraße. An der Kreuzung wollte er nach links in die Tegernseer Landstraße abbiegen um weiter in Münchner Straße zu fahren.

Zeitgleich fuhr ein 32-Jähriger mit Wohnsitz in München in einem Pkw Smart auf der Tegernseer Landstraße in Richtung der Münchner Straße. Beim Abbiegevorgang des 56-Jährigen kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen.

Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall verletzt und mussten mit Rettungswägen in Kliniken gebracht werden.

Beide Pkw wurden total beschädigt und von der Unfallstelle abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme musste die Tegernseer Landstraße auf Höhe des Zacherlwegs zeitweise komplett gesperrt werden. Dadurch kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Münchner Verkehrspolizei.

90. Einbruch in Bildungseinrichtung – Zamdorf

Im Zeitraum Freitag, 13.01.2023, gegen 15:00 Uhr und Montag 16.01.2023, gegen 07:00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter Zutritt durch ein Fenster im Erdgeschoss einer Bildungseinrichtung in Zamdorf.

Im Inneren eines Zimmers wurden zwei Schränke mit Unterrichtsmaterialien durchwühlt und ein elektronisches Gerät schlussendlich entwendet.

Am Montag in der Früh wurde der Einbruch festgestellt und die Polizei verständigt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernimmt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) des Münchner Polizeipräsidiums.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Fritz-Lutz-Straße, Zamilapark, Daglfinger Straße (Zamdorf) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

91. Versuchter Einbruch in Gaststätte – Haidhausen

Am Dienstag, 17.01.2023, gegen 02:25 Uhr, befand sich ein 53-Jähriger mit Wohnsitz in München in einer Gaststätte in Haidhausen. Er war dort mit Aufräumarbeiten beschäftigt.

Als er das Licht im Laden löschte, bemerkte er an einem der Fenster eine unbekannte Person, welche versuchte dieses aufzudrücken. Als die Person den 53-Jährigen bemerkte, entfernte sich diese in Richtung Pariser Platz. Der 53-jährige Gaststättenmitarbeiter informierte sofort die Polizei.

Eine eingeleitete Fahndung verlief erfolglos.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernimmt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) des Polizeipräsidiums München.

Die unbekannte Person wird wie folgt beschrieben:

ca. 1,70 m groß, dunkle Kleidung, dunkle Kopfbedeckung

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Pariser Straße, Pariser Platz, Weißenburger Straße (Haidhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

92. Mehrere Einbrüche – Laim

Am Montag, 16.01.2023, zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr, kam es im Stadtteil Laim zu zwei Einbrüchen, einer in eine Wohnung und einer in eine Doppelhaushälfte.

Fall 1:

Gegen 21:00 Uhr, kehrten die beiden Bewohner einer Wohnung in der Camerloherstraße zurück und stellten fest, dass ein Fenster gewaltsam geöffnet wurde. Die Bewohner verständigten die Polizei.

Nach ersten Ermittlungen verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter Zugang zu der Wohnung und durchwühlten diese nach Diebesgut. Es wurde Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro entwendet.

Fall 2:

Am selben Tag gegen 19:45 Uhr, stellte ein Bewohner einer Doppelhaushälfte in der Byecherstraße fest, dass auch bei ihm eingebrochen worden war. Auch hier wurde ein Fenster gewaltsam geöffnet und ein oder mehrere unbekannte Täter verschafften sich so Zutritt zu dem Haus.

Auch dieses Objekt wurde durchwühlt und im Anschluss Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro entwendet.

Ein Tatzusammenhang zwischen den beiden Fällen wird geprüft.

Die Ermittlungen übernimmt das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) des Polizeipräsidiums München.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Camerloherstraße und Byecherstraße (Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

93. Sachbeschädigung durch pyrotechnische Gegenstände an Gebäude – Riem

Am Samstag, 14.01.2023, gegen 21:15 Uhr, zündeten unbekannte Täter in einem Durchgang in der Werner-Eckert-Straße eine Feuerwerksbatterie. Durch das Feuerwerk wurde die Decke des Durchgangs beschädigt. In der Nähe dieses Ereignisses befindet sich eine Dienststelle der Münchner Polizei.

Die Täter entfernten sich nach dem Zünden der Pyrotechnik die Flucht. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zum gewünschten Erfolg.

Bei dem Vorfall entstand ein Schaden von circa zweitausend Euro.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 23 des Münchner Polizeipräsidiums.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Werner-Eckert-Straße (Riem) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, vor allem zu einer Gruppe von sieben bis neun Jugendlichen im Alter zwischen 16 Jahren und 19 Jahren, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 23, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

94. Vollstreckung von Durchsuchungsbeschlüssen nach Raubdelikt – Pasing

-siehe Pressebericht vom 04.01.2023, Nr. 31

Wie bereits berichtet kam es am Dienstag, 03.01.2023, gegen 22:40 Uhr, in Pasing zu einem Raubdelikt in dem zwei Jugendliche durch vier unbekannte Täter mit einem Messer bedroht und ausgeraubt wurden.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen vor Ort konnten drei Tatverdächtige festgenommen werden.

Im weiteren Verlauf wurden über die Staatsanwaltschaft München I Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnung der Tatverdächtigen (zweimal in München und einmal im Landkreis Fürstenfeldbruck) erwirkt. Diese wurden am Montag, 16.01.2023, vollstreckt. Dabei wurden mehrere Mobiltelefone beschlagnahmt.