27. Täterfestnahme eines Exhibitionisten – Nymphenburg

Am Dienstag, 03.01.2023, gegen 21:50 Uhr, befand sich ein unbekannter männlicher Fahrgast in der Trambahn mit einer 57-jährigen Trambahnfahrerin, die Richtung Romanplatz fuhr. An der Endhaltestelle stiegen alle Fahrgäste bis auf die benannte männliche Person aus.

Als die 57-Jährige den Mann ansprach und um Ausstieg bat, ging dieser auf sie zu, öffnete seine Hose, zeigte ihr sein erigiertes Geschlechtsteil und manipulierte daran. Daraufhin flüchtete die 57-Jährige in den Führerstand und verständigte den Polizeinotruf 110.

Der unbekannte Täter stieg währenddessen aus und flüchtete sich in eine andere, gerade einfahrende Trambahnlinie in Richtung Amalienburgstraße. Dort konnte er am Wendekreis durch eingesetzte Streifenkräfte angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Es handelt sich bei dem Mann um einen 27-Jährigen aus Eritrea.

Der 27-Jährige wurde wegen der exhibitionistischen Handlung angezeigt und nach Beendigung der Anzeigenaufnahme und Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung vom Polizeipräsidium aus entlassen.

Die weiteren Ermittlungen zu diesem Fall führt das Kommissariat 15 (Sexualdelikte).