1516. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe – Zweigstelle Pforzheim, des Polizeipräsidiums München sowie des Landeskriminalamts Baden-Württemberg

Organisierter Callcenter-Betrug; sog. Schockanruf; Festnahme eines Geldabholers nach Schockanruf

Das Opfer ist eine 99-Jährige aus München. Am Montag, 26.09.2022 erhält sie einen Anruf von einer Frau, die sich fälschlich als ihre Tochter ausgibt. Vermeintlich völlig aufgelöst behauptet die Anruferin, sie habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht, dann gibt sie den Hörer weiter an einen Mann, der sich als Polizeibeamter ausgibt. Dieser fordert die Zahlung einer Kaution, um damit eine angeblich drohende Inhaftierung der Tochter zu verhindern. Die Seniorin übergibt daraufhin aus Sorge um ihre Tochter einem fremden Mann an der Haustür mehrere tausend Euro und Goldmünzen.

Rund 45 Minuten nachdem der Mann die Beute abholte, kommt es zur Festnahme. Spezialkräfte der bayerischen Polizei nehmen gegen 16:15 Uhr einen 29-jährigen Tatverdächtigen fest.

Der Mann steht dabei in dringendem Verdacht, bereits am Dienstag, 13.09.2022 im baden-württembergischen Birkenfeld bei einem gleich gelagerten Fall beteiligt gewesen zu sein. Hier erbeuteten die Täter rund 23.000 Euro von einem Senioren-Ehepaar.

Seinerzeit bemerkte eine aufmerksame Nachbarin in Tatortnähe ein Auto, das für sie einfach nicht in die Wohngegend passte, und notierte sich das Kennzeichen. Damit startete die Kriminalpolizei in Calw ihre Ermittlungen. Der 29-Jährige konnte schließlich als der mutmaßliche Geldabholder identifiziert werden.

Das Fahrzeug, mit dem der Geldabholer die Geschädigten in Birkenfeld aufgesucht hatte, wurde auch bei der zweiten Tat am Montag, 26.09.2022 von bayerischen Polizeikräften entdeckt.

Weitere, in intensiver Zusammenarbeit mit dem Polizeipräsidium München durchgeführte Ermittlungen des Landeskriminalamts Baden-Württemberg erhärteten den Verdacht, dass der Tatverdächtige in beiden Fällen als Geldabholer aufgetreten ist.

In Rahmen seiner Vernehmung räumte der 29-Jährige seine Beteiligung an beiden Taten ein.

Der dringend Tatverdächtige wurde am Dienstag, 27.09.2022 dem zuständigen Haftrichter in München vorgeführt. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen, er befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

1517. Brandfall – Milbertshofen

Am Freitag, 30.09.2022, um 14:18 Uhr, geriet aus bislang nicht geklärter Ursache ein Pkw, Kleintransporter, Mercedes, in der Hofeinfahrt eines Wohnanwesens in der Keferloherstraße in Vollbrand. Ein Passant bemerkte den Brand und verständigte die Feuerwehr, die das Feuer vollständig löschen konnte.

Durch den Brand an dem Kleintransporter wurde auch die Hauswand des Wohnanwesens beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Ein technischer Defekt im Motorbereich des Kleintransporters kann derzeit als Brandursache nicht ausgeschlossen werden.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 13 (Branddelikte).

1518. Öffentlichkeitsfahndung nach Vermisstenfall – Neuperlach

Am Vormittag des Freitag, 23.09.2022 wurde die 21-Jährige Anab von der Mitbewohnerin eines Wohnheimes in Neuperlach zuletzt gesehen. Im Anschluss war sie weder an ihrer Arbeitsstelle, noch bei Freunden oder via Telefon erreichbar. Es sind keinerlei physische oder psychische Erkrankungen bekannt.

Trotz intensiver polizeilicher Fahndungsmaßnahmen, insbesondere einer Überprüfung möglicher (bundesweiter) Aufenthaltsorte sowie in den öffentlichen Verkehrsmitteln, konnte die Vermisste bislang nicht angetroffen werden. Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Münchner Kriminalpolizei übernommen.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

ca. 160 cm klein, etwa 55 kg, schlanke Statur, trägt meist ein Kopftuch und ein Nasenpiercing.

Zeugenaufruf:

Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vermisstenfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 14, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Nähere Informationen zur Vermissten sind unter nachfolgendem Link abrufbar:

https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/vermisste/036041/index.html

1519. Sturz in U-Bahngleis; eine Person verletzt – Isarvorstadt

Am Freitag, 30.09.2022, um 10:31 Uhr, bewegte sich ein 49-Jähriger Mann am Bahnsteig U-Bahnhof Goetheplatz, Gleis 2, in Richtung der Gleise. Offenbar übersah er die Bahnsteigkante, trat ins Leere und stürzte in das Gleis.

Zur gleichen Zeit fuhr ein 51-Jähriger Zugführer die Linie U6, stadtauswärts, in den Bahnhof Goetheplatz ein. Er nahm den 49-Jährigen wahr und leitete eine Vollbremsung ein. Der 49-Jährige hatte sich derweil zum Sitzen aufgerichtet, sah die einfahrende U-Bahn und drehte sich mit dem gesamten Körper in den Rettungstunnel, so dass es zu keiner Berührung mit der U-Bahn kam. Passanten verständigten den Polizeinotruf 110.

Der 49-Jährige wurde durch den Sturz leicht verletzt. Er wurde durch Kräfte der Feuerwehr aus dem Gleis geborgen. Der Rettungsdienst brachte ihn vorsorglich in ein örtliches Klinikum.

Das Gleis 2 war während der Unfallaufnahme für ca. 30 Minuten gesperrt. Die U-Bahnen auf Gleis 1 passierten den Goetheplatz ohne Halt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1520. Fußgänger stürzt; eine Person verletzt – Laim

Am Mittwoch, 28.09.2022, um 14:38 Uhr, ging ein 94-Jähriger Mann mit Wohnsitz in München den Fußgängerweg des Stegener Weges Richtung Westpark entlang.

Vor ihm lief eine männliche Person mit Blindenstock. Der 94-Jährige wollte an dem Mann rechts vorbeigehen, stolperte dabei über den Blindenstock, verlor das Gleichgewicht und kam im angrenzenden Gleisbett der Trambahnlinie 18 zum Liegen. Durch den Sturz zog sich der Rentner schwere Kopfverletzungen zu.

Unbeteiligte Passanten verständigten den Polizeinotruf 110. Der 94-Jährige wurde mit dem Notarzt zur stationären Behandlung in eine Münchener Klinik gebracht.

Die blinde Person entfernte sich unerkannt vom Unfallort.

Die weiteren Ermittlungen hat die Münchner Verkehrspolizei übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang bzw. zu der männlichen Person mit Blindenstock machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel. (089) 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1521. Fußgänger wird durch Kollision von zwei Pkw erfasst; eine Person schwer; drei Personen leicht verletzt – Ludwigsvorstadt

Am Sonntag, 02.10.2022, gegen 00:45 Uhr, befuhr ein 27-Jähriger Mann mit seinem Pkw, Tesla, die Bayerstraße Richtung Zollstraße. Als Beifahrer befand sich ein 27-jähriger Münchner mit in dem Pkw. Auf Höhe Hausnummer 28 leitete der Fahrer ein Wendemanöver ein, um seine Fahrt in Richtung Karlsplatz fortzusetzen.

Ein 24-jähriger Münchner befuhr mit seinem Pkw, BMW, die Bayerstraße zur selben Zeit Richtung Stachus. Er kollidierte mit dem zu diesem Zeitpunkt quer zur Fahrbahn stehenden Pkw des 27-Jährigen.

Durch den Unfall wurde der BMW nach rechts in Richtung Fußgängerweg geschleudert. Ein zum Unfallzeitpunkt auf dem Fußgängerweg befindlicher 40-Jähriger Passant mit Wohnsitz in Frankreich, wurde zwischen dem abgelenkten Fahrzeug und dem Zaunelement eines an den Fußgängerweg angrenzenden Firmengebäudes eingeklemmt.

Der Tesla wurde durch den Unfall gegen einen ordnungsgemäß am linken Fahrbahnrand geparkten Pkw, Jeep Chrokee, geschleudert.

Die durch Anwohner verständigten Rettungskräfte erstversorgten den schwer verletzten Fußgänger, der unter notärztlicher Betreuung in ein Klinikum gebracht wurde.

Die 27-Jährigen Insassen des Teslas verletzten sich leicht und wurden zur ambulanten Behandlung ebenfalls in ein örtliches Krankenhaus gebrachte. Der 24-Jährige BMW-Fahrer verletzte sich leicht. Er wurde vor Ort versorgt.

Beide Pkw wurden schwer beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der geparkte Jeep wurde leicht beschädigt. Der Gesamtsachschaden kann derzeit nicht beziffert werden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde die Bayerstraße für ca. zwei Stunden gesperrt. Aufgrund der Nachtzeit kam es nur zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Ermittlungen zur Unfallursache hat die Verkehrspolizei München übernommen.

1522. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; drei Personen verletzt – Ottobrunn

Am Samstag, 01.10.2022, gegen 11:15 Uhr, befuhr ein 84-Jähriger Mann mit seinem Pkw, Audi, die Hirtenstraße in Ottobrunn Richtung Bahnhofstraße. Als Beifahrerin befand sich die 83-Jährige Ehefrau mit in dem Pkw.

Vor dem Paar fuhr ein 47-Jähriger Mann mit seinem Pkw, BMW, der an der Einmündung zur Bahnhofsstraße verkehrsbedingt hielt.

Offenbar bemerkte der 84-Jährige den haltenden BMW zu spät und fuhr ihm auf.

Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw des 47-Jährigen nach links in die Grundstücke angrenzender Wohnanwesen abgelenkt. Im Zuge der unkontrollierten Weiterfahrt kollidierte der BMW mit zwei Gartenzäunen, einem Mülltonnenhäuschen und einem Stromverteilerkasten.

Die Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt und durch den von Anwohnern verständigten Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht.

Der Gesamtsachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache führt die Verkehrspolizei München.

1523. Festnahme nach Sexualdelikt – Unterhaching

Am Mittwoch, 28.09.2022, 07:43 Uhr, fuhr eine 18-Jährige Schülerin mit Wohnsitz im Landkreis München mit dem Bus der Linie 220 zur Schule. An der Haltestelle „Sportplatz“ stieg eine männliche Person zu und stellte sich neben die Schülerin, die sich auf Höhe der hinteren Bustür einen Sitzplatz genommen hatte.

Der Mann rieb sein in der Hose befindliches, merklich erigiertes Glied an dem am Gang befindlichen Bein der Schülerin. An der Haltestelle „Jahnstraße“ stieg er unerkannt wieder aus.

Am Nachmittag desselben Tages, um 15:28 Uhr, nutzte die 18-Jährige die gleiche Buslinie für den Nachhauseweg. Wiederum stieg der unbekannte Mann an der Haltestelle „Sportplatz“ zu. Diesmal setzte er sich schräg vor die Schülerin und suchte Blickkontakt während er an seinem in der Hose befindlichen Glied manipulierte, welches er auch kurzzeitig entblößte. Wiederum an der „Jahnstraße“ verließ der Mann den Bus.

Die Schülerin erstattet noch am selben Tag Anzeige bei der Polizeiinspektion 31 (Unterhaching).

Aufgrund umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnehmen, konnte der Mann am Freitag, 30.09.2022, gegen 07:50 Uhr, von zivilen Beamten der Polizeiinspektion 31 (Unterhaching) festgenommen werden.

Der 49-Jährige Mann mit Wohnsitz im Landkreis München wurde nach erfolgter Sachbearbeitung entlassen. Die Anzeige gegen ihn läuft aufgrund sexueller Belästigung und exhibitionistischer Handlungen.

Die abschließenden Ermittlungen führt das Kommissariat 15 (Sexualdelikte).

1524. Versuchter Raub – Freimann

Am Freitag, 30.09.2022, gegen 22:40 Uhr, machte ein 20-jähriger Münchner am Hauptbahnhof Bekanntschaft mit zwei Männern. Gemeinsam beschlossen sie, die Nacht im Bereich des Helene-Wessel-Bogens, Kollwitzpark, ausklingen zu lassen.

Als sie in einem schlecht beleuchteten Bereich des Parks waren, wurde der Münchner von einem der Männer unvermittelt in den Schwitzkasten genommen, während der zweite Mann versuchte, seine Bauchtasche zu entreißen.

Durch windende Gegenwehr gelang es dem 20-Jährigen sich aus dem Griff des ersten Täters zu befreien und um Hilfe zu rufen. Beide Täter ergriffen daraufhin unerkannt und ohne Beute die Flucht in unbekannte Richtung.

Der 20-Jährige verständigte eigenständig die Polizei über den Notruf 110. Er wurde durch den Vorfall leicht verletzt und kümmerte sich eigenverantwortlich um ärztliche Versorgung.

Umgehend eingeleitet Fahndungsmaßnahmen nach den beiden Tätern verliefen ohne den gewünschten Erfolg.

Das Kommissariat 21 (u.a. Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der 20-Jährige beschrieb die Täter wie folgt:

Täter 1:

Männlich, ca. 155 cm klein, 20 Jahre, schlank, asiatisches Erscheinungsbild, unrasierter 3-Tage-Bart; bekleidet mit einem schwarz-weiß-grünen Karo-Flanell-Hemd, schwarzem Kapuzenpulli mit rotem Schriftzug, schwarzer Jogginghose, weißen Socken über die Hosenbeine gezogen und einer verkehrt herum getragenen Baseballcap mit Logo der Marke adidas. Er sprach türkisch.

Täter 2:

Männlich, ca. 175 cm groß, 20 Jahre, schlank, asiatisches Erscheinungsbild; bekleidet mit einem dunkelgrünen, hüftlangen Anorak, schwarzem Pullover der Marke adidas, hellblauen Jeans, schwarzen Turnschuhen und einer Baseballcap mit BMW-Emblem.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Helene-Wessel-Bogens, Kollwitzpark (Freimann) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1525. Straßenraub – Untergiesing

Am Samstag, 01.10.2022, zwischen 0:00 und 0:30 Uhr, befand sich ein 45-Jähriger Mann in der Hans-Mielich-Straße auf dem Nachhauseweg.

Vor einer örtlichen Bankfiliale wurde er von einem unbekannten Mann an seinem Rucksack zu Boden gerissen. Seine rechte Hand wurde von dem Täter fixiert, während ein zweiter Täter hinzutrat und seine Oberbekleidung durchsuchte. Der zweite unbekannte Mann entnahm ihm das in seiner Jackentasche befindliche Bargeld und Kopfhörer, Samsung.

Der 45-Jährige kam durch Gegenwehr wieder auf die Füße. Daraufhin erhielt er von dem ersten Täter mehrere Faustschläge ins Gesicht, während der zweite Täter ihm die am Körper getragene Bauchtasche entreißen wollte.

Einen weiteren Mann nahm der 45-Jährige abseits stehend wahr. Dieser griff jedoch nicht in das Geschehen ein.

Unbeteiligte Zeugen wurden auf den Vorfall aufmerksam und schrien „Polizei, Polizei“, wodurch die Täter von dem 45-Jährigen abließen und gemeinsam mit dem dritten Mann in unbekannte Richtung flüchteten.

Der 45-Jährige wurde durch die Schläge leicht verletzt. Am Folgetag, Sonntag, 02.10.2022 begab er sich zur Anzeigenerstattung zur Polizeiinspektion 23 (Giesing).

Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 21 (u.a. Raubdelikte) übernommen.

Der 45-Jährige beschrieb die Täter wie folgt:

Täter 1:

Männlich, 180 cm groß, ca. 65 Jahre, schlank, graue Haare, grauer Bart, ungepflegtes Äußeres, führte einen Rollator mit rot-orangen Plastiktüten angehängt mit sich.

Täter 2:

Männlich, 170 cm groß, ca. 45 Jahre, kurze, schwarze, zurück gekämmte Haare, sprach polnisch, ungepflegtes Erscheinungsbild, bekleidet mit dunkelblauer Jacke, hellgrauem Pullover, schwarzer Jogginghose und dunkler Mütze.

Unbeteiligte männliche Person:

Bekleidet mit schwarzem Pullover und schwarzer Hose.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Hans-Mielich-Straße, Krumpterstrasse (Untergiesing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1526. Scheunenbrand – Oberschleißheim

Am Sonntag, 02.10.2022, um 20:19 Uhr, geriet die Scheune eines 61-Jährigen Münchners aus bislang unbekannter Ursache in Vollbrand. Der 61-Jährige wurde durch einen unbeteiligten Zeugen auf den Brand aufmerksam gemacht und verständigte eigenständig Polizei und Feuerwehr.

Die Feuerwehr ließ das Gebäude kontrolliert abbrennen.

Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hunderttausend Euro.

In der Scheune befand sich ein Heizlüfter. Mit derzeitigem Kenntnisstand kann ein technischer Defekt an diesem Gerät als Brandursache nicht ausgeschlossen werden.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 13 (u.a. Branddelikte) übernommen.

1527. Verkehrsunfall zwischen vier Pkw; sechs Personen verletzt – Westend

Am Sonntag, 02.10.2022, gegen 19:10 Uhr, befuhr ein 23-Jähriger Mann mit seinem Pkw, BMW (mit 22-Jährigem Beifahrer), die Landsberger Straße stadteinwärts. Hinter ihm fuhren ein 28-jähriger Mann mit seinem Pkw, VW, Polo (mit 22-jähriger Beifahrerin), hinter dem sich wiederum die 46-jährige Fahrerin eines VW, Golf (mit 8-jähriger Insassin) befand.

An der Kreuzung zur Schrenkstraße kamen alle drei Pkw aufgrund der für sie geltenden Rotlichtampel verkehrsbedingt zum Halten.

Ein vierter, bislang unbekannter Fahrer eines Pkw, Daimler Chrysler, fuhr ungebremst auf den Pkw der 46-Jährigen auf.

Durch den Aufprall wurde der VW, Golf auf den VW, Polo geschoben und dieser wiederum auf den BMW.

Der Fahrer des Daimlers Chrysler verließ daraufhin sein schwer beschädigtes Fahrzeug und flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Die 46-Jährige und ihre 8-Jährige Mitfahrerin, sowie der 28-Jährige und seine 22-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und wurden mit dem Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht. Der 23-jährige BMW-Fahrer und sein 22-jähriger Beifahrer begaben sich eigenverantwortlich in ärztliche Behandlung.

Verletzungen des flüchtigen Unfallverursachers sind nicht bekannt.

Der Gesamtsachschaden an den beteiligten Pkw wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme musste die Landsberger Straße stadteinwärts bis um 20.00 Uhr gesperrt werden. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

Die Verkehrspolizei München hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrer machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstr. 210, 81549 München, Tel.: (089) 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1528. Drei Verkehrsunfälle mit entwendetem Rettungsfahrzeug; vier Personen verletzt –Milbertshofen

Am Sonntag, 02.10.2022, gegen 21:10 Uhr, nahm ein 38-jähriger Mann mit Wohnsitz in Bad-Tölz-Wolfratshausen, ein Rettungsdienstfahrzeug, Mercedes Sprinter, unbefugt in Betrieb, das im Rahmen eines Einsatzes in der Anni-Albers-Straße abgestellt worden war.

Anschließend befuhr er mit diesem unter Benutzung von Blaulicht und Martinshorn die Leopoldstraße stadteinwärts.

Im Rahmen seiner Fahrt kollidierte er zunächst mit einem am rechten Fahrbahnrand haltenden Pkw, VW Golf, geführt von einer 53-jährigen Frau, aus welchem die 52-jährige Beifahrerin gerade im Begriff war auszusteigen.

Durch den Zusammenstoß wurde der Golf auf einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw, VW, T-Roc und ein dahinter geparktes Wohnmobil geschoben.

Ungeachtet des ersten Unfalls setzte der 38-Jährige seine Fahrt fort und kollidierte vor der Kreuzung zum Petuelring mit dem PKW, Taxi, Toyota, eines 27-jährigen Fahrers.

Durch die Kollision wurde der Rettungswagen nach links abgelenkt, fuhr über den Fahrbahnteiler und prallte hier zunächst gegen einen Ampelmast. Durch den Aufprall wurde der Rettungswagen wiederum gegen den im Kreuzungsbereich verkehrsbedingt haltenden Pkw, BMW, eines 35-jährigen Fahrers abgelenkt und gegen einen weiteren Ampelmast geschleudert, bevor er letztlich zum Stehen kam.

Der 38-Jährige verließ daraufhin den Rettungswagen und flüchtete zu Fuß.

Nachdem die Sanitäter die Polizei bereits über ihr gestohlenes Fahrzeug informiert hatten, liefen bereits Fahndungsmaßnahmen nach Fahrzeug und Fahrer.

In deren Rahmen konnte der flüchtige 38-Jährige im Leopoldpark angetroffen und festgenommen werden.

Durch die Unfallfahrt wurden die 53-jährige Golf-Fahrerin und ihre 52-jährige Beifahrerin, als auch der 27-jährige Taxifahrer leicht verletzt. Sie wurden mit dem Rettungsdienst in ein örtliches Klinikum gebracht.

Der 38-Jährige selbst wurde ebenfalls leicht verletzt, kümmerte sich jedoch eigenverantwortlich um ärztliche Versorgung.

Das Rettungsfahrzeug wurde schwer beschädigt. An den beteiligten Pkw entstand leichter Sachschaden. Der Gesamtsachschaden (inkl. Ampelmasten) wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Zum Unfallzeitpunkt war der 38-Jährige merklich alkoholisiert. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Gegen den Mann wurde u.a. Anzeige erstattet wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholkonsums, Fahrlässiger Körperverletzung, Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Unbefugten Gebrauchs eines Kraftwagens.

Nach erfolgter Sachbearbeitung wurde er von der Polizeiinspektion 13 (Schwabing) aus entlassen.

Während der Unfallaufnahme musste die Leopoldstraße südlich bis ca. 23:30 Uhr gesperrt werden.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang führt die Verkehrspolizei München.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstr. 210, 81549 München, Tel.: (089) 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1529. Versuchter Raub auf Wettbüro – Ramersdorf

Am Sonntag, 02.10.2022, gegen 20:30 Uhr, stellte der 68-Jährige Kassierer eines Wettbüros in der Balanstraße seinen Betrieb ein und versperrte hierzu die Haupteingangstüre von innen.

Gegen 22:46 Uhr klopfte es an der Zugangstür, durch deren Milchverglasung der Angestellte schemenhaft eine Person ausmachen konnte.

Der 68-Jährige öffnete die Tür einen Spalt, woraufhin die Person eine schwarze Schusswaffe in den Innenraum des Wettbüros hielt und damit auf den Kopf des Kassierers deutete.

Dem 68-Jährigen gelang es, die Türe wieder zu verschließen, wodurch ein Eindringen des Täters in die Innenräume des Wettbüros verhindert werden konnte.

Der Täter flüchtete unerkannt in unbekannte Richtung.

Der Kassierer blieb unverletzt und verständigte zunächst seinen Vorgesetzten über den Vorfall, bevor er den polizeilichen Notruf wählte. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter nicht angetroffen werden.

Das Kommissariat 21 (u.a. Raubdelikte) hat die Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Vermutlich männlich, ca. 25-30 Jahre, ca. 175 cm groß, helle Hautfarbe; bekleidet mit dunklem Anorak, aufgesetzter Kapuze, weißer FFP-2-Maske, führte eine schwarze Schusswaffe mit sich.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Balanstraße, Demblerstraße, Ständlerstraße (Ramersdorf) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1530. Wohnungseinbruch – Harlaching

In der Zeit vom Sonntag, 25.09.2022, 12:00 Uhr bis Samstag, 01.10.2022, 23:00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zur Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Fromundstrasse.

Die zur Tatzeit abwesenden Wohnungsinhaber stellten bei ihrer Rückkehr fest, dass die Haustüre gewaltsam geöffnet worden war. Erbeutet wurden zwei hochwertige Damenhandtaschen und ein Gelbeutel. Der Wert der Beute beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Das Kommissariat 53 (Einbruchskriminalität) führt die weiteren Ermittlungen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Fromundstraße, Waltramstraße, Gufidauner Straße (Harlaching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1531. Randalierer – Moosach

Am Samstag, 01.10.2022, um 19:09 Uhr, war eine 44-Jährige Frau mit Wohnsitz in München gemeinsam mit ihrem 19-jährigen Sohn in einem Kaufhaus in der Hanauer Straße unterwegs.

Unvermittelt fing der 19-Jährige an, in dem Einkaufszentrum zu randalieren. Dabei warf er den Wagen einer Reinigungskraft um, riss die Diebstahlsicherung eines anliegenden Modegeschäftes aus dem Boden und schlug anschließend mit der Faust Dellen in die Wand eines Aufzugs.

Die 57-jährige Reinigungskraft wurde leicht verletzt durch Rettungskräfte in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Bei Eintreffen der durch Zeugen über den Polizeinotruf 110 verständigten Streifenbeamten, hatte sich der 19-Jährige beruhigt und leistete den Beamten widerstandslos Folge.

Was den Anfall begründet hat, konnte auch die Mutter nicht erklären.

Aufgrund nicht weiterhin auszuschließender Fremdgefährdung, wurde der 19-Jährige in ein psychiatrisches Klinikum gebracht.

Gegen ihn wurde Anzeige aufgrund Körperverletzung und Sachbeschädigung erstattet.

Die Sachbearbeitung obliegt dem Kommissariat 25 (u.a. Körperverletzungsdelikte und Sachbeschädigung).