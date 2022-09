1501. Körperverletzungsdelikt – Isarvorstadt

Am Freitag, 23.09.2022, gegen 13:30 Uhr, rief ein 49-Jähriger mit Wohnsitz in Frankfurt am Main von seinem Hotelzimmer in München aus eine Angehörige in Frankfurt an. Er schilderte, dass er am Vortag auf dem Weg vom Oktoberfest ins Hotel alleine in einer ihm unbekannten kleinen Straße war und dort mit unbekannten Personen in ein Streitgespräch verwickelt wurde. Im Anschluss verspürte er einen Schlag oder einen Fußtritt in den Rücken, woraufhin er zu Boden ging. Am Boden liegend sollen weitere Schläge und Tritte erfolgt sein, bevor sich die unbekannten Personen entfernten. Danach begab er sich zu seinem Hotel in der Isarvorstadt. Nach dem Vorfall verspürte er eine Schmerzsymptomatik am Kopf und weiteren Stellen des Körpers.

Am Samstag, 24.09.2022, gegen 07:30 Uhr, rief er erneut die Angehörige an und schilderte ihr eine akute medizinische Notfallsituation (deutliche Schmerzen und Atemschwierigkeiten). Daraufhin verständigte sie den Notruf 112. Die Rettungsleitstelle Frankfurt leitete das Gespräch an die Rettungsleitstelle nach München weiter.

Der 49-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo er aufgrund eines lebensbedrohlichen Zustandes sofort operiert werden musste.

Die Polizei wurde informiert und sofort wurden Ermittlungen der Kriminalpolizei, an denen auch das Kommissariat 11 (Tötungsdelikte) beteiligt war, aufgenommen. Unter Hinzuziehung einer Rechtsmedizinerin konnte dabei kein eindeutiger Kausalzusammenhang zwischen der geschilderten Tat und der medizinischen Notfallsituation festgestellt werden. Die Staatsanwaltschaft München leitete ein Verfahren wegen des Verdachts einer gefährlichen Körperverletzung gegen unbekannt ein. Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 24 (Körperverletzungsdelikte) übernommen.

Bei den ersten Ermittlungen ergaben sich Hinweise, dass der 49-Jährige im Bereich der Lindwurmstraße mit einem Taxi zu seinem Hotel in der Fraunhoferstraße gefahren sein könnte.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Lindwurmstraße (Isarvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere der Taxifahrer und Zeugen dieser geschilderten Auseinandersetzung vom Donnerstag, 22.09.2022, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 24, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.