1453. Versuchtes Tötungsdelikt – Öffentlichkeitsfahndung – Ludwigsvorstadt

-siehe Medieninformation vom 23.09.2022, Nr. 1444

Wie bereits berichtet, wurde am Donnerstag, 22.09.2022, gegen 23:25 Uhr, die Einsatzzentrale der Münchner Polizei darüber informiert, dass im Bereich der Schubertstraße im Umfeld des Oktoberfestes jemandem Stichverletzungen beigebracht wurden. Daraufhin begaben sich mehrere Polizeistreifen zu der angegebenen Tatörtlichkeit.

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand war es dort gegen 23:20 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem männlichen Taxigast, der in weiblicher Begleitung war, und einer Gruppe von mehreren Personen gekommen. Diese eskalierte dahin gehend, dass der Taxigast aus dieser Gruppe heraus körperlich angegangen wurde. Im weiteren Verlauf fügte dieser Taxigast zwei von diesen Männern Verletzungen mit einem Stichwerkzeug zu. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige mit seiner weiblichen Begleitung. Ein 21-Jähriger aus Hamburg wurde dabei so schwer verletzt, dass er in einem Krankenhaus notoperiert werden musste. Aktuell befindet er sich nicht mehr in Lebensgefahr. Der zweite Verletzte, ein 20-Jähriger, aus Aachen, wurde leicht an der Hand verletzt.

Die Ermittlungen wurden noch vor Ort von der Mordkommission gemeinsam mit der Spurensicherung des Polizeipräsidiums München übernommen. Im Rahmen der umfangreichen und akribischen Ermittlungen konnte auch Bildmaterial des Tatverdächtigen mit seiner weiblichen Begleitung festgestellt werden.

Die Staatsanwaltschaft München I erwirkte daraufhin einen Beschluss über das Amtsgericht München für eine Öffentlichkeitsfahndung nach dem Tatverdächtigen und seiner weiblichen Begleitung, die hier als wichtige Zeugin anzusehen ist. Das Bildmaterial kann nun unter folgendem Link eingesehen werden.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 175 cm groß, ca. 30 – 35 Jahre alt, extrem kurz rasierte blonde oder braune Haare, Bartwuchs zwischen Dreitage- und Vollbart, kräftig, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, vermutlich Deutscher, bekleidet mit brauner Trachtenlederhose, dunklem Janker, weiß-blau kariertem Trachtenhemd

Zeugenaufruf:

Wer kann Angaben zum Tatablauf, zu der Person des Tatverdächtigen oder auch zu der Person seiner weiblichen Begleitung als wichtiger Zeugin machen?

Personen, die hier sachdienliche Hinweise geben können (ggf. auch Fotos oder Videoaufnahmen), werden gebeten sich an das Kommissariat 11, 80333 München, Ettstr. 2, Tel. 089/2910-0 oder auch an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Hinweis: Der Tatverdächtige bzw. die weibliche Begleitung (Zeugin) haben vermutlich einen Bezug zum Stadtteil Trudering

1454. Versuchter Diebstahl und Angriff auf eine Fahrradfahrerin; Festnahme eines Tatverdächtigen – Nymphenburg

Am Donnerstag, 22.09.2022, gegen 12:40 Uhr, konnten Zeugen einen 48-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München dabei beobachten, wie dieser versuchte, eine Scheibe eines Pkw Tesla mit einem Stein einzuschlagen, was ihm aber nicht gelang. Der Pkw war zu dem Zeitpunkt in der Ignaz-Perner-Straße in Nymphenburg geparkt. Eine Scheibe wurde dadurch mit Kratzern beschädigt (Schaden über 1.000 EUR).

Kurz darauf fuhr eine unbekannte Fahrradfahrerin an dem 48-Jährigen vorbei. Unvermittelt griff ihr der Mann an den Lenker und riss sie vom Fahrrad. Die Fahrradfahrerin stürzte zu Boden, blieb aber augenscheinlich unverletzt und entfernte sich im Anschluss rasch von der Tatörtlichkeit.

Der 23-Jährige rief daraufhin die Polizei, welche den 48-Jährigen in der Nähe des Tatorts antreffen konnte. Bei seiner Festnahme und dem Verbringen auf die Dienststelle zur weiteren Abklärung und einer Anzeigenaufnehme, agierte der 48-Jährige verbal aggressiv und trat im Verlauf einem der Polizisten gegen das Schienbein. Der Polizist wurde bei dem Vorfall leicht verletzt, blieb aber weiterhin dienstfähig.

Der 48-Jährige wurde nach der Anzeigenerstattung und -bearbeitung wegen versuchten Diebstahls und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums gebracht. Der Ermittlungsrichter erließ einen Haftbefehl.

Die weiteren Ermittlungen, auch hinsichtlich der unbekannten Fahrradfahrerin, übernimmt in diesem Fall das Kommissariat 84.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Tatzeitraum in der Ignaz-Perner-Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit dem Vorfall stehen? Wer kann evtl. Hinweise auf die unbekannte Fahrradfahrerin geben?

Personen, die sachdienliche Angaben geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 84 (u.a. Beschaffungskriminalität), Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1455. Neunjähriger Radfahrer kollidiert mit Pkw; eine Person schwer verletzt – Garching

Am Freitag, 23.09.2022, gegen 16:50 Uhr, fuhr ein 9-jähriger Schüler mit seinem Fahrrad auf einem Gehweg im Bereich des Mühlfeldweges. Aufgrund einer Mauer und der dortigen Bepflanzung war die Sicht auf die Fahrbahn erheblich eingeschränkt. Als der 9-Jährige nun von dem Gehweg auf die Straße fuhr, kam es zum Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden Pkw. Dieser wurde von einem 65-Jährigen aus dem Landkreis Freising gefahren.

Der Schüler stieß frontal gegen die Fahrertür des Pkw und schlug im Anschluss mit dem Kopf gegen die Dachkante des Fahrzeugs. Anschließend stürzte er auf die Fahrbahn. Der 9-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Er trug einen Fahrradhelm, so dass schwerere Kopfverletzungen vermieden werden konnten.

Sowohl der Pkw als auch das Fahrrad wurden erheblich beschädigt. Der Sachschaden liegt bei mehreren Tausend Euro.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1456. Gefährliche Körperverletzung in U-Bahn – Ludwigsvorstadt

Am Sonntag, 25.09.2022, um kurz nach Mitternacht, sprühte eine bislang unbekannte Person in der U-Bahn U4 auf dem Weg von der Theresienwiese zum Hauptbahnhof Pfefferspray. Mehrere Personen erlitten dadurch Augen- und Atemwegsreizungen. Die U-Bahn wurde daraufhin am Hauptbahnhof geleert. Der oder die unbekannte Täter/in konnte dabei unerkannt flüchten. Einen Grund für diesen Gebrauch des Pfeffersprays ist aktuell nicht bekannt.

Letztendlich konnten zwei verletzte Personen festgestellt werden.

Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung werden nun von der Münchner Kriminalpolizei übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum in der U-Bahn U4 von der Theresienwiese bis zum Hauptbahnhof (Ludwigsvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Wer kann Angaben zum Täter oder der Täterin bzw. zum Tatablauf machen?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 24, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.