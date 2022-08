1167. Erfolgreiche Öffentlichkeitsfahndung nach Vermisstenfall – Garching bei München

-siehe Medieninformation vom 08.08.2022, Nr. 1166

Wie berichtet hatte eine 73-Jährige am Sonntagabend, 07.08.2022, ihre Wohnung in Garching bei München verlassen und galt seitdem als vermisst. Neben sofortigen und umfangreichen Fahndungsmaßnahmen der Münchner Polizei, wurde auch eine Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten Person veröffentlicht.

Ein Passant fand die sichtlich erschöpfte 73-Jährige wenig später in der Dostlerstraße (in München) und verständigte daraufhin u.a. den polizeilichen Notruf 110. Auf Grund oberflächlicher Verletzungen wurde die 73-Jährige zur ärztlichen Versorgung zunächst in ein Krankenhaus gebracht und dort von ihren Angehörigen abgeholt. Die Öffentlichkeitsfahndung wurde daher gelöscht.