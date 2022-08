1162. Tötungsdelikt – Riem

Am Samstag, 06.08.2022 in den Nachmittagsstunden hielten sich ein 21-Jähriger und ein 16-Jähriger, beide mit Wohnsitzen im Landkreis Coburg, zunächst im Bereich des

U-Bahnhofes Messestadt Ost auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten diese sich in der Absicht Betäubungsmittel zu erwerben nach München begeben. Zu diesem Zweck trafen sich der 21-Jährige und der 16-Jährige am dortigen U-Bahnhof mit drei bislang unbekannten Männern.

In der Folge begaben sich alle Personen in eine nahe gelegene Grünanlage. Der 21-Jährige und einer der bislang unbekannten Männer verließen die Personengruppe und begaben sich, nach derzeitigem Kenntnisstand, in ein nahegelegenes Wohnanwesen. Dort kam es aus bislang unbekannten Gründen zu einer Auseinandersetzung.

Gegen 17:25 Uhr kehrte der 21-Jährige schwer verletzt zu dem 16-Jährigen zurück und brach im weiteren Verlauf zusammen. Eine Anwohnerin, welche auf den Verletzten aufmerksam geworden war, informierte die integrierte Leitstelle der Feuerwehr München und die Polizei. Der Tatverdächtige und dessen Begleitpersonen entfernten sich unterdessen in unbekannte Richtung.

Unmittelbar eingeleitete, umfangreiche Fahndungsmaßnahmen unter der Beteiligung von mehr als 15 Streifen führten bisher nicht zum Antreffen von Tatverdächtigen.

Der 21-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt und nach notärztlicher Behandlung vor Ort zur weiteren medizinischen Behandlung ein Krankenhaus verbracht. Dort erlag er am Sonntag, 07.08.2022 seinen schweren Verletzungen.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen in diesem Fall werden durch das Kommissariat 11 (Tötungsdelikte) geführt.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

Täter 1 (agierender Täter):

Männlich, 19 bis 20 Jahre alt, ca. 185 cm groß, schlank, schwarze kurzrasierte Haare, südländisches Erscheinungsbild, sprach Deutsch mit leichtem Akzent; bekleidet mit grauem Oberteil, kurzer Hose und weißen Schuhen

Täter 2:

Männlich, 15 bis 17 Jahre alt, schlank, westeuropäisches Erscheinungsbild, helle kurze Haare; bekleidet mit dunkelblauem oder schwarzem Kapuzenpullover (vorne mit heller Aufschrift), hellblauer Jeanshose, dunklen Schuhe und dunkelblauer oder schwarzer Kappe mit hellem Logo; führte hellbraune Herrenumhängetasche mit

Täter 3:

Männlich, 19 bis 20 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, dunkle lockige Haare; bekleidet mit dunkelblauer Trainingsjacke mit weißen Ärmelstreifen (Marke: Adidas), hellblauer Jeanshose und dunkelblau-weißen Schuhen

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum in der Elisabeth-Mann-Borgese-Straße, Heinrich-Böll-Straße, Ruth-Beutler-Straße, Maria-Montessori-Straße, Selma-Lagerlöf-Straße, Georg-Kerschensteiner-Straße, Willy-Brandt-Allee, im Riemer Park (BuGa-Park) oder an den

U-Bahnhöfen Messestadt West und Ost Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Wem sind in diesem Bereich verdächtige Personen aufgefallen?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 11, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1163. Versuchter Einbruch in Geschäft – Neuperlach

Am Montag, 08.08.2022, gegen 02:55 Uhr, meldete sich ein Anwohner beim Polizeinotruf 110 und teilte mit, dass eine Person soeben eine Scheibe eines Geschäfts eingeschlagen habe.

Sofort wurden mehrere Polizeistreifen zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Der Anwohner sprach zuvor den unbekannten Täter an, welcher sich daraufhin von der Tatörtlichkeit entfernte. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne den gewünschten Erfolg. Vor Ort konnte eine beschädigte Eingangstür des Geschäfts festgestellt werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde im Rahmen der Tathandlung nichts entwendet.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich; dunkel gekleidet mit einem Hoodie

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Kafkastraße, Sudermannallee, Gerhart-Hauptmann-Ring (Neuperlach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1164. Wohnungsbrand; eine Person verletzt – Gräfelfing

Am Sonntag, 07.08.2022, gegen 18:55 Uhr, meldete ein Passant dem Polizeinotruf 110, dass er einen Brand und Rauchentwicklung aus einer Wohnung im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses festgestellt hätte.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich eine 51-Jährige auf dem Balkon der Wohnung, welche in der Folge durch die Feuerwehr gerettet werden konnte. Die Bewohnerin wurde verletzt und vom Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen bevor dieser auf weitere Wohnungen übergreifen konnte. Die betroffenen Wohnräumlichkeiten brannten jedoch komplett aus.

Der Brandfahnder des Kommissariats 13 (Branddelikte) wurde informiert und wird den Brandort im Laufe des heutigen Montags für weitere Ermittlungen aufsuchen. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

1165. Körperverletzungsdelikt – Haidhausen

Am Samstag, 06.08.2022, gegen 22:15 Uhr, teilte ein Passant dem Polizeinotruf 110 eine körperliche Auseinandersetzung mehrerer Personen nahe der Bushaltestelle am Orleansplatz mit.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet zunächst ein 28-Jähriger mit Wohnsitz in der Region Münsterland verbal mit einem 26-Jährigen österreichischen Staatsangehörigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland in Streit. In dessen Verlauf holte der 26-Jährige seinen Schäferhund hinzu, welcher dem 28-Jährigen in den Oberschenkel biss. Im Anschluss kam es zwischen beiden Personen zu einem Handgemenge, in dessen Verlauf der 28-Jährige zu Boden ging.

Im weiteren Verlauf kamen zwei weitere bislang unbekannte männliche Täter hinzu, welche mehrfach auf den 28-Jährigen einschlugen. Der 28-Jährige wurde leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst behandelt.

Der 26-Jährige wurde noch am Tatort vorläufig festgenommen und einem Ermittlungsrichter zur Entscheidung der Haftfrage vorgeführt. Am Sonntag, 07.08.2022, wurde ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. Die beiden weiteren Tatverdächtigen konnten nicht angetroffen werden.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 26 (Gewaltdelikte).

Zeugenaufruf:

Wer kann sachdienliche Angaben zum genannten Vorfall machen?

Wer kann Angaben zu den zwei Männern machen, die nach der Tat geflüchtet sind?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 26, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1166. Öffentlichkeitsfahndung nach Vermisstenfall – Garching bei München

In den Abendstunden (20:00 Uhr) des Sonntag, 07.08.2022, verließ eine 73-Jährige unbemerkt ihre Wohnung im Bereich der Münchener Straße / Umgehungsstraße (in Garching bei München) und kehrte seitdem nicht wieder in diese zurück. Die 73-Jährige gilt als sehr mobil, ist jedoch möglicherweise orientierungslos und benötigt Hilfe.

Trotz intensiver polizeilicher Fahndungsmaßnahmen, insbesondere einer Überprüfung möglicher Aufenthaltsorte sowie in den öffentlichen Verkehrsmitteln, konnte die Vermisste bislang nicht angetroffen werden. Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Münchner Kriminalpolizei übernommen.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

weiblich, 73 Jahre, etwa 172 cm groß, schlanke Statur, brünette schulterlange Haare, vermutlich bekleidet mit einem blau gestreiften Oberteilt, schwarze Handschuhe, ein Mobiltelefon führt die Vermisste nicht mit

Zeugenaufruf:

Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vermisstenfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 14, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Zur Öffentlichkeitsfahndung.