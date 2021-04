21.04.2021, Polizei Bayern



75 Jahre Bayerische Polizei





Die Bayerische Polizei wird 75 Jahre alt. Anlässlich dieses Jubiläums finden Sie hier Informationen dazu und zu digitalen Veranstaltungen.









75 Jahre Bayerische Polizei – Einladung zum digitalen Auftakt des Jubiläumsjahres am 22.04.2021, 12:30 Uhr

Ein Dreivierteljahrhundert sicher leben in Bayern – die Bayerische Polizei wird 75! Wir wollen dieses großartige Jubiläum auch unter den aktuellen Rahmenbedingungen feiern und gehen dabei neue Wege. Die Feierlichkeiten starten im Rahmen eines Live-Streams am 22. April 2021 ab 12.30 Uhr mit Staatsminister Herrmann, Innenstaatssekretär Gerhard Eck und Landespolizeipräsident Prof. Dr. Schmidbauer. In der von Roman Roell (BR) moderierten Veranstaltung geben wir Freunden und Angehörigen der Polizeifamilie, Bürgerinnen und Bürgern sowie den Medien einen sympathischen und abwechslungsreichen Einblick in die vielen Facetten des polizeilichen Aufgabenspektrums in allen Regionen Bayerns. Auch alle Kolleginnen und Kollegen sind herzlich eingeladen - seien Sie über unsere Internetseite oder die polizeilichen Social Media-Accounts dabei!



Live-Stream Digitaler Auftakt