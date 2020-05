03.03.2020, Polizei Bayern



Die Bayerische Wasserschutzpolizei

Der gesetzliche Auftrag der Polizei, die Sicherheit der Mitbürgerinnen und Mitbürger zu gewährleisten, umfasst auch die Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung auf den Wasserstraßen und Seen.





Für die Erfüllung dieses Auftrages ist, wie in fast allen anderen Bundesländern auch, in Bayern die Wasserschutzpolizei als Bestandteil der bayerischen Landespolizei zuständig.



Die Überwachung der Berufsschifffahrt und des Sportbootverkehrs auf den Wasserstraßen und Seen, die Kontrolle der Transporte gefährlicher Güter auf den Binnenschifffahrtsstraßen sowie der Schutz der Gewässer und der gewässernahen Natur bilden die Aufgaben der Wasserschutzpolizei in Bayern.



Selbstverständlich werden auch die allgemeinpolizeilichen Aufgaben in ihren Dienstbereichen von der Wasserschutzpolizei wahrgenommen.



An den Bundeswasserstraßen Main, Main-Donau-Kanal und Donau wurden Wasserschutzpolizeigruppen bei den Polizeiinspektionen oder Verkehrspolizeiinspektionen eingerichtet.



Die größeren bayerischen Seen sowie der bayerische Teil des Bodensees werden von wasserschutzpolizeilich ausgebildeten Beamten der jeweils zuständigen Polizeiinspektionen betreut.







Dienststellen mit wasserschutzpolizeilichen Aufgaben Die wasserschutzpolizeilichen Aufgaben obliegen in Bayern der Wasserschutzpolizei-Zentralstelle, den Wasserschutzpolizeigruppen an den Bundeswasserstraßen und den Polizeiinspektionen mit wasserschutzpolizeilichen Aufgaben an den größeren Seen und dem bayerischen Teil des Bodensees.

Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (BayIfSMV) - Auslegung für den Wassersport in Bayern Der Schutzzweck der bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung ist nach wie vor die Eindämmung der Ausbreitung des Corona-Virus. Die Verordnung zur Änderung der 4. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (4.BayIfSMV) ist seit 18.05.2020 in Kraft.







Warnmeldung: Betrugsdelikte in Zusammenhang mit Sportbooten Im Zusammenhang mit dem Erwerb von Sportbooten ist eine Masche aufgetreten, die bislang im Bereich des Kraftfahrzeughandels bekannt war.

Bundeswasserstraßen Hier erhalten Schifffahrtstreibende und Wassersportler Informationen über den Main ab Bamberg, den Main-Donau-Kanal und die Donau ab Kelheim.







Bayerische Seen und Landesgewässer Dieser Bereich bietet Merkblätter, Vorschriften und Hinweise für die größeren Seen in Bayern und für den bayerischen Teil des Bodensees an.







Schützen und Vorbeugen auf und am Wasser Dieser Abschnitt gibt Auskunft über unsere Aktionen zum Thema Sicherheit auf dem Wasser und Möglichkeiten zur Eigentumssicherung.