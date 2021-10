07.10.2021, PP Unterfranken



Stellenausschreibung des Polizeipräsidiums Unterfranken

Das Polizeipräsidium Unterfranken sucht zum 01.01.2022 für die Kriminalpolizeiinspektion Würzburg eine Bürokraft (m/w/d) in Vollzeit.

Aufgaben:

Sachbearbeitung für die Polizeiliche Kriminalstatistik (einschließlich Qualitätssicherung)

Erledigung von Schreibarbeiten nach Band, Vorlage und Diktat

Anforderungen:

abgeschlossene Berufsausbildung als Verwaltungs- oder Justizfachangestellte/r mit einem befriedigenden Prüfungsergebnis (Note mind. 3,0) oder alternativ abgeschlossene Berufsausbildung als Rechtsanwaltsfachangestellte/r, Bürokauffrau/Bürokaufmann, Kauffrau/Kaufmann für Bürokommunikation, oder Kauffrau/ Kaufmann für Büromanagement mit einem guten Prüfungsergebnis (Note mind. 2,5); Nachweis: Prüfungszeugnis

sehr gute Schreibfertigkeiten und fundierte Rechtschreibkenntnisse sowie sicherer Umgang mit üblicher Büro-Software (MS-Office-Programme, E-Mail, Internet); Hinweis: Bewerber/innen, die in die engere Auswahl gelangen, haben ggf. zum Nachweis dieses Anforderungsmerkmals einen Test zu absolvieren

zeitliche Flexibilität hinsichtlich der Einbringung der Arbeitszeit

örtliche Flexibilität, d. h. Bereitschaft zur Arbeitsleistung bei allen Dienststellen im Einzugsbereich Würzburg

Führerschein Klasse B bzw. 3

Idealerweise verfügen Sie bereits über Erfahrungen im Umgang mit staatsanwaltschaftlichen/polizeilichen Akten etc. Die Kenntnis gängiger Rechtsbegriffe setzen wir voraus.



Die Eingruppierung erfolgt in die Entgeltgruppe 6 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L).



Die Einstellung erfolgt in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis.



Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei im Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.

Auf Antrag kann die Gleichstellungsbeauftragte am Bewerbungsverfahren beteiligt werden.



Die Stelle kann grundsätzlich mit Teilzeitbeschäftigten besetzt werden, sofern durch Job-Sharing die ganztägige Wahrnehmung der Aufgabe sichergestellt ist.



Bewerbungen (insbes. Lebenslauf, Schulabschlusszeugnis, Ausbildungs- und Prüfungszeugnisse, Arbeitszeugnisse, etc.) richten Sie bitte bis

spätestens 07.11.2021

ausschließlich per E-Mail an pp-ufr.wuerzburg.pp.pv2.bewerbungen@polizei.bayern.de.



Bitte der E-Mail nur eine Datei im pdf-Format (max. 15 MB), die alle Dokumente (Anschreiben, Lebenslauf, Schulabschlusszeugnis, Ausbildungs- und Prüfungszeugnisse, Arbeitszeugnisse, etc.) enthält, als Anlage beifügen.

Mit der Bewerbung erteilt der Bewerber sein Einverständnis zur elektronischen Erfassung seiner Bewerbungsunterlagen.



Wir bitten auf schriftliche Bewerbungen zu verzichten. Dennoch in Papierform eingehende Bewerbungen werden gleichwohl berücksichtigt und nach Abschluss des Auswahlverfahrens vernichtet.



Die Hinweise zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten nach der Datenschutzgrundverordnung werden auf unserer Internetseite (www.polizei.bayern.de/unterfranken/wir/stellenangebote)

bei der jeweiligen Stellenausschreibung zur Verfügung gestellt.

Bei den Bewerbungen bitte im Betreff das Kennwort „PKS Würzburg“ angeben.



Nähere Auskünfte erteilen Herr Streit oder Herr Noe (0931/457-1332 bzw. -1339).

Dokumente zum Download