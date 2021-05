11.05.2021, PP Unterfranken



Stellenausschreibung des Polizeipräsidiums Unterfranken

Das Polizeipräsidium Unterfranken sucht ab sofort einen Kfz-Prüfingenieur (m/w/d) im Sachgebiet Einsatztechnik (dritte Qualifikationsebene)



Aufgabenbereiche

Begleitung von Aus- und Einbauten in Sonder- und Spezialfahrzeugen

Organisation und Fortentwicklung der elektronischen Fuhrparkverwaltung

Erstellung und Prüfung von Schadengutachten

Verwertung und Versteigerung ausgesonderter Fahrzeuge

Abnahme von Hauptuntersuchungen

Ihr Anforderungsprofil

Sie können ein abgeschlossenes Ingenieurstudium (FH) mit Schwerpunkt Fahrzeug-technik/ Fahrzeugbau vorweisen

idealerweise haben Sie Berufserfahrung in der technischen Fahrzeugüberwachung und in der Erstellung von Gutachten (nach §§ 19 Abs. 3, 29 StVZO)

eine eigenverantwortliche Aufgabenwahrnehmung ist für Sie selbstverständlich

Sie besitzen ein hohes Maß an Organisationsgeschick und Verantwortungsbewusstsein

Sie sind bereit, sich ständig fortzubilden

Sie verfügen über eine ausgeprägte Teamfähigkeit und gute Kommunikationsfähigkeit

Wir bieten Ihnen

eine anspruchsvolle und interessante Tätigkeit mit guten Aufstiegsmöglichkeiten

die tarifliche Eingruppierung in Entgeltgruppe 10 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L)

bei Vorliegen der laufbahnrechtlichen Voraussetzungen wird die Übernahme in das Beamtenverhältnis der 3. Qualifikationsebene (QE) im Eingangsamt A 10, Fachlaufbahn Naturwissenschaft und Technik, angestrebt. Wenn Sie sich bereits in einem Beamtenverhältnis der 3. QE befinden, besteht die Möglichkeit der Übernahme unter Fortdauer des Beamtenverhältnisses.

gleitende Arbeitszeit

interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten

Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei im Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Bewerbungen von Frauen sind erwünscht. Auf Antrag kann die Gleichstellungsbeauftragte am Bewerbungsverfahren beteiligt werden.



Die Stelle ist teilzeitfähig, sofern durch Jobsharing die ganztägige Wahrnehmung der Aufgabe gesichert ist.



Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den hierzu üblichen Unterlagen bis spätestens 16.06.2021 ausschließlich per E-Mail an

pp-ufr.wuerzburg.pp.pv2.bewerbungen@polizei.bayern.de.











Bitte der E-Mail nur eine Datei im pdf-Format (max. 15 MB), die alle Dokumente (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse usw.) enthält, als Anlage anfügen.



Wir bitten, auf schriftliche Bewerbungen per Post zu verzichten. Dennoch in Papierform eingehende Bewerbungen werden gleichwohl berücksichtigt und nach Abschluss des Auswahlverfahrens vernichtet.



Mit der Bewerbung wird das Einverständnis zur elektronischen Erfassung der Bewerbungsunterlagen erteilt.



Die Hinweise zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten nach der Datenschutzgrundverordnung werden auf unserer Internetseite www.polizei.bayern.de/unterfranken/wir/stellenangebote bei der jeweiligen Stellenausschreibung zur Verfügung gestellt.





Sie haben noch Fragen?

Fragen zur Tätigkeit richten Sie bitte an das Sachgebiet Einsatztechnik beim Polizeipräsidium Unterfranken, Herrn Schneider oder Herrn Weidinger (Tel: 0931/457-1100 bzw. 1150), für personalrechtliche Fragen steht Ihnen Frau Boller, Sachgebiet PV2-Personal (Tel: 0931/457-1336), zur Verfügung.



Dokumente zum Download