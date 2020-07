31.07.2020, PP Unterfranken



Stellenausschreibung des Polizeipräsidiums Unterfranken

Das Polizeipräsidium Unterfranken sucht ab sofort einen Beamten (m/w/d) der 3. Qualifikationsebene, Fachlaufbahn Verwaltung und Finanzen.

Wir bieten Ihnen einen interessanten und abwechslungsreichen Arbeitsplatz sowie gute Aufstiegsmöglichkeiten.



Die Einstellung erfolgt grundsätzlich in der Besoldungsgruppe A 9 bzw. ggf. in A 10.



Bewerbungen (insbesondere Lebenslauf, Schulabschluss-, Ausbildungs-, Prüfungs- und Arbeitszeugnisse, etc.) richten Sie bitte bis spätestens 05.09.2020 ausschließlich per E-Mail an pp-ufr.wuerzburg.pp.pv2.bewerbungen@polizei.bayern.de.



Bitte der E-Mail nur eine Datei im pdf-Format (max. 15 MB), die alle Dokumente (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse usw.) enthält, als Anlage anfügen.



Mit der Bewerbung wird das Einverständnis zur elektronischen Erfassung der Bewerbungsunterlagen erteilt.



Wir bitten auf Bewerbungen in Papierform zu verzichten.



Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei im Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt eingestellt. Die Gleichstellung von Frauen und Männern ist für uns selbstverständlich.



Die Stelle ist grundsätzlich teilzeitfähig, sofern durch Job-Sharing die ganztägige Wahrnehmung der Aufgaben sichergestellt ist.



Die Hinweise zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten nach der Datenschutzgrundverordnung werden auf unserer Internetseite (www.polizei.bayern.de/unterfranken/wir/stellenangebote) bei der jeweiligen Stellen-ausschreibung zur Verfügung gestellt.



Nähere Auskünfte erteilt Frau Papenhoff (0931/457-1341).