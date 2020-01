29.01.2020, PP Unterfranken



Das Polizeipräsidium Unterfranken sucht zum 01.06.2020 einen Leiter (m/w/d) Innendienst bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg (A 11/12).

Fachlaufbahn Verwaltung und Finanzen, fachlicher Schwerpunkt nichttechnischer Verwaltungsdienst in der 3. Qualifikationsebene.

Ihre Aufgaben

Eigenverantwortliche Sachbearbeitung und Unterstützung der Dienststellenleitung in den

Bereichen:

Liegenschaftsverwaltung, insbesondere Hausbewirtschaftung

Haushaltsangelegenheiten, insbesondere Budgetverwaltung

Beschaffungswesen, einschließlich Geschäftsbedarf

Kassenangelegenheiten mit Betrieb der Zahlstelle

Personalangelegenheiten, einschließlich beamten- und tarifrechtliche Fragestellungen

Regelung des internen Geschäftsbetriebs und Koordination der Verwaltungsabläufe

Zusammenarbeit mit der Abteilung Polizeiverwaltung beim Polizeipräsidium Unterfranken

Ihr Anforderungsprofil

Sie haben eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Diplom-Verwaltungswirt/in

Idealerweise haben Sie bereits Erfahrungen in den Bereichen Innendienst, Budgetverwaltung und/oder Hausbewirtschaftung in der öffentlichen Verwaltung

Eine eigenverantwortliche Aufgabenwahrnehmung ist für Sie selbstverständlich

Sie besitzen ein hohes Maß an Organisationsgeschick und Verantwortungsbewusstsein

Sie arbeiten gerne und sicher mit den gängigen MS-Office-Programmen und haben Interesse am Erlernen neuer Softwareanwendungen

Sie arbeiten service- und mitarbeiterorientiert

Sie verfügen über ausgeprägte Kompetenzen in den Bereichen Kommunikation, Kooperation und Konfliktmanagement

Wir bieten Ihnen

eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit mit Führungsverantwortung

die Mitarbeit in einem engagierten Team

gute Aufstiegsmöglichkeiten bis zur Besoldungsgruppe A 12

gleitende Arbeitszeit

interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei im Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt eingestellt. Die Gleichstellung von Frauen und Männern ist für uns selbstverständlich.



Die Stelle ist teilzeitfähig, sofern durch Jobsharing die ganztägige Wahrnehmung der Aufgabe

gesichert ist.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den hierzu üblichen Unterlagen bis spätestens 27.02.2020

ausschließlich per E-Mail an pp-ufr.wuerzburg.pp.pv2.bewerbungen@polizei.bayern.de .



Bitte der E-Mail nur eine Datei im pdf-Format (max. 15 MB), die alle Dokumente (Anschreiben,

Lebenslauf, Zeugnisse usw.) enthält, als Anlage anfügen.



Wir bitten, auf schriftliche Bewerbungen per Post zu verzichten. Dennoch in Papierform

eingehende Bewerbungen werden gleichwohl berücksichtigt und nach Abschluss des

Auswahlverfahrens vernichtet.



Mit der Bewerbung wird das Einverständnis zur elektronischen Erfassung der Bewerbungsunterlagen erteilt.



Die Hinweise zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten nach der Datenschutzgrundverordnung werden auf unserer Internetseite www.polizei.bayern.de/unterfranken/wir/stellenangebote bei der jeweiligen Stellenausschreibung zur Verfügung gestellt.

Sie haben noch Fragen?

Fragen zur Tätigkeit richten Sie bitte an den Leiter der Polizeiinspektion Aschaffenburg, Herrn

Bruno Bozem (Tel: 06021/857-2000), für personalrechtliche Fragen steht Ihnen Frau Vanessa

Papenhoff, Sachgebiet PV2-Personal beim Polizeipräsidium Unterfranken (Tel: 0931/457-1341)

zur Verfügung.