15.01.2020, PP Unterfranken



Stellenausschreibung des Polizeipräsidiums Unterfranken

Das Polizeipräsidium Unterfranken sucht zum nächst möglichen Zeitpunkt für die Poststelle eine Bürokraft (m/w/d) in Vollzeit

Das Aufgabenspektrum in der Poststelle des Polizeipräsidiums Unterfranken ist vielfältig und abwechslungsreich. Zu den täglichen Aufgaben gehören insbesondere die Bearbeitung des Posteinlaufes, die Aufbereitung sowie der Versand des Postauslaufes, einschließlich des Frankierens, sowie allgemeine Verwaltungstätigkeiten wie z. B. Abrechnung der Postgebühren, Führen von Listen etc. Darüber hinaus fallen tägliche Kurierdienste innerhalb des Stadtgebietes Würzburg und im stadtnahen Bereich an. Ebenso gehören zu den Aufgaben die Asservatenverwaltung und Pförtnerdienste. Der tägliche Dienst ist auch geprägt von der Zusammenarbeit mit anderen Polizeidienststellen sowie den Justiz- und Sicherheitsbehörden.

Im Einzelnen gilt folgendes Anforderungsprofil:

abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung, bevorzugt als Kaufmann/-frau für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen, mit einem befriedigenden Prüfungsergebnis; Nachweis: Prüfungszeugnis

uneingeschränkte körperliche Belastbarkeit (Eignung für das Heben und Tragen schwerer Gegenstände bis 25 kg sowie für Arbeiten im Freien auch bei schlechter Witterung)

sicherer Umgang mit üblicher Büro-Software (MS-Office-Programme, E-Mail, Internet)

zeitliche Flexibilität hinsichtlich der Einbringung der Arbeitszeit, insbesondere auch Bereitschaft zur Arbeitsleistung außerhalb der üblichen Bürozeiten

örtliche Flexibilität, d. h. Bereitschaft zur Arbeitsleistung bei allen Dienststellen im Einzugsbereich Würzburg

Führerschein Klasse B bzw. 3

Darüber hinaus erwarten wir Teamfähigkeit und ausgeprägte Kommunikations- und Konflikt-fähigkeit.

Von Vorteil ist ferner, wenn die Bewerberinnen und Bewerber zusätzlich zur geforderten Ausbildung über aktuelle einschlägige Berufserfahrung verfügen.



Die Stelle ist zunächst bis 14.09.2021 befristet; eine unbefristete Weiterbeschäftigung wird angestrebt.



Die Eingruppierung erfolgt in die Entgeltgruppe 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L).



Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei im Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.

Auf Antrag kann die Gleichstellungsbeauftragte am Bewerbungsverfahren beteiligt werden.



Die Stelle kann grundsätzlich mit Teilzeitbeschäftigten besetzt werden, sofern durch JobSharing die ganztägige Wahrnehmung der Aufgabe sichergestellt ist.



Bewerbungen (insbes. Lebenslauf, Schulabschlusszeugnis, Ausbildungs- und Prüfungszeug-nisse, Arbeitszeugnisse, etc.) richten Sie bitte bis spätestens 10.02.2020



ausschließlich per E-Mail an pp-ufr.wuerzburg.pp.pv2.bewerbungen@polizei.bayern.de.



Bitte der E-Mail nur eine Datei im pdf-Format (max. 15 MB), die alle Dokumente (Anschreiben, Lebenslauf Zeugnisse usw.) enthält, als Anlage einfügen.

Mit der Bewerbung erteilt der Bewerber sein Einverständnis zur elektronischen Erfassung seiner Bewerbungsunterlagen.



Wir bitten auf schriftliche Bewerbungen zu verzichten. Dennoch in Papierform eingehende Bewerbungen werden gleichwohl berücksichtigt und nach Abschluss des Auswahlverfahrens vernichtet.



Die Hinweise zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten nach der Datenschutzgrund-verordnung werden auf unserer Internetseite (www.polizei.bayern.de/unterfranken/wir/stellenangebote)

bei der jeweiligen Stellenausschreibung zur Verfügung gestellt.



Bei den Bewerbungen bitte im Betreff das Kennwort „Poststelle“ angeben.



Nähere Auskünfte erteilen Herr Streit oder Frau Schmitt (0931/457-1332 bzw. -1339).