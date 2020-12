17.12.2020, PP Unterfranken



Präventionskampagne "Leg' auf!"

Aufgrund der weiterhin hohen Fallzahlen im Bereich „Callcenterbetrug” und dem damit verbundenen finanziellen Schaden, aber auch den psychischen Folgen für Betroffene, hat das Polizeipräsidium Unterfranken die Präventionskampagne “Leg' auf!” gestartet.

Hierzu werden Ende Dezember 2020 in den Lokalzeitungen Main-Post (Bereich Mainfranken und Main-Rhön) und Main-Echo (Bayerischer Untermain und Lkr. Main-Spessart) sogenannte „MemoSticks“ veröffentlicht. Hierbei handelt es sich um Flyer in Form eines „Post-its“, welche auf die Titelseite der Zeitung geklebt werden.



Ziel ist es, die älteren Menschen über dieses Phänomen zu informieren, zu sensibilisieren und Verhaltenstipps zu geben. Die „Post-its“ können außerdem am Telefon angebracht werden, um so an das richtige Verhalten – nämlich „aufzulegen“, zu denken.



Darüber hinaus wurde ein Flyer mit einem Sticker auf der Vorderseite entworfen, welcher vielerorts, z.B. in Apotheken, aber auch auf unseren Dienststellen, ausgelegt wird.. Der Sticker kann ebenfalls abgezogen und auf das Telefon geklebt werden. Dieser Flyer steht Ihnen alternativ auch als Download zur Verfügung.

Bitte unterstützten Sie uns und informieren Sie Ihre älteren Angehörigen und Bekannten über die bekannten Betrugsphänomene!

Dokumente zum Downloaden und Ausdrucken