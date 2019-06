04.06.2019, PP Unterfranken



TERMINHINWEIS

Das Polizeipräsidium Unterfranken begleitet auf seinem Twitterkanal (https://twitter.com/PolizeiUFR) am Freitag, 07. Juni 2019, von 12:00 bis 24:00 Uhr seine Einsatzzentrale und gibt der Bevölkerung einen Einblick in das polizeiliche Einsatzgeschehen in Unterfranken.





Für 12 Stunden möchten wir Ihnen die Vielfalt des polizeilichen Einsatzspektrums, aber auch die schnelle und professionelle Einsatzabwicklung darstellen.



Wir freuen uns auf Ihr Interesse!