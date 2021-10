15.10.2021, PP Unterfranken



Nach Brand einer Gartenhütte - Mehrere Straftaten aufgeklärt - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Unterfranken und der Staatsanwaltschaft Schweinfurt vom 15.10.2021



ELFERSHAUSEN, LKR. BAD KISSINGEN. Bereits zu Beginn des Jahres ist es in der Nähe von Trimberg zu zwei Einbrüchen in Gartenhäuser gekommen. Eines davon war niedergebrannt, nachdem es offenbar vorsätzlich in Brand gesetzt worden war. Im Zuge ihrer Ermittlungen ist es der Kriminalpolizei Schweinfurt gelungen, einen dringend Tatverdächtigen zu identifizieren. Ein von der Staatsanwaltschaft Schweinfurt erwirkter Haftbefehl wurde Mitte September 2021 vollstreckt.

Wie bereits vom Polizeipräsidium Unterfranken berichtet, war am frühen Morgen des 15. Januar 2021 ein an der Saale gelegenes Gartenhaus niedergebrannt und dabei vollständig zerstört worden. Die Schadenshöhe in diesem Fall wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Nachdem eine vorsätzliche Brandstiftung von Beginn an naheliegend war, übernahm die Kriminalpolizei Schweinfurt die weiteren Ermittlungen in dem Fall.



Im Zuge der Folgeermittlungen wurde geprüft, ob die Brandstiftung mit dem Aufbruch eines etwa 50 Meter entfernten Gartenhauses und dem Diebstahl eines hochwertigen Mountainbikes aus einer Garage in Elfershausen in Zusammenhang steht. Der Verdacht erhärtete sich nach und nach. Darüber hinaus gelang es den Ermittlern, anhand von Spuren, die an den jeweiligen Tatorten gesichert worden waren, einen Tatverdächtigen zu identifizieren. Es handelt sich um einen 55-jährigen Mann, der nicht aus Unterfranken stammt.



Aufgrund des dringenden Tatverdachts erwirkte die Staatsanwaltschaft Schweinfurt gegen den Mann, dessen Aufenthaltsort zunächst unbekannt war, einen Haftbefehl. Der Tatvorwurf lautet unter anderem besonders schwerer Fall des Diebstahls und vorsätzliche Brandstiftung. Am 11. September konnte die Fahndung nach dem 55-Jährigen eingestellt werden, nachdem er an seiner Wohnadresse in Kassel verhaftet worden war. Der Beschuldigte wurde in der Folge nach Schweinfurt überstellt und nach einer Vorführung beim Ermittlungsrichter in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Er befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.



Bezüge des Beschuldigten in die Region sind bislang nur dahingehend bekannt, dass er bereits in der Vergangenheit mehrfach in Unterfranken wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten ist. Zu den neuerlichen Tatvorwürfen hat sich der 55-Jährige bislang nicht geäußert.



Die noch andauernden Ermittlungen werden unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt von der Kriminalpolizei Schweinfurt durchgeführt. Geprüft wird dabei auch, ob der Beschuldigte möglicherweise noch für weitere Straftaten in Unterfranken verantwortlich ist.