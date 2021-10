13.10.2021, PP Unterfranken



Einschüsse an Außenfassade - Polizei sucht Zeugen

NEUSTADT AM MAIN, LKR. MAIN-SPESSART. Ein Unbekannter hat vergangene Woche Dienstag auf das Anwesen eines Motorradclubs geschossen. In dem Zusammenhang nimmt die Polizeiinspektion Lohr nun Zeugenhinweise hingegen.

Am 05. Oktober 2021, gegen 21:30 Uhr, war eine Zeugin auf lautes Knallen im Bereich der Spessartstraße aufmerksam geworden. Eine verständigte Streife der Polizeiinspektion Lohr stellte wenig später Einschussspuren an der Außenfassade des Anwesens fest. Momentanen Erkenntnissen zufolge soll ein Unbekannter auf den Treffpunkt eines Motorradclubs mehrere Schüsse abgegeben haben und dann mit einem Fahrzeug in Richtung Marktheidenfeld geflüchtet sein. Die Motivlage ist noch unklar.

Folgende Fragen sind für die weiteren Ermittlungen nun von besonderer Bedeutung:

Wer kann weitere Hinweise zur Identität des Unbekannten geben?

Wer hat sonst Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit den Schüssen stehen könnten?

Wer kann nähere Angaben zum Pkw machen, mit dem der Unbekannte geflüchtet sein soll?

Mögliche Zeugen werden dringend gebeten, sich bei der Lohrer Polizei unter Tel. 09352/8741-0 zu melden.