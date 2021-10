03.10.2021, PP Unterfranken



Zusammenstoß zwischen Pkw und Motorrad - Motorradfahrer tödlich verletzt

SCHWEINFURT. Am Samstagnachmittag ereignete sich ein folgeschwerer Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Der 24-jährige Motorradfahrer erlag im Krankenhaus später seinen Verletzungen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang werden von der Polizeiinspektion Schweinfurt geführt.

Nach aktuellem Stand der Unfallermittlungen befuhr die 40-jährige Fahrerin eines Pkw gegen 16 Uhr die Landwehrstraße stadtauswärts und wollte nach links in die Ludwigstraße einbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem auf der Landwehrstraße entgegenkommenden 24-jährigen Fahrer eines Motorrads. Die Pkw-Fahrerin erlitt infolge des Unfalls einen Schock, blieb nach derzeitigen Erkenntnissen allerdings weiter unverletzt. Der Motorradfahrer verletzte sich bei dem Aufprall schwer und wurde unter notärztlicher Behandlung sofort in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Dort erlag er am Abend seinen schweren Verletzungen.



Die Unfallermittlungen der Polizei Schweinfurt, insbesondere zur Unfallursache, werden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt von einem Sachverständigen unterstützt.



Die Unfallstelle blieb für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.