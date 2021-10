02.10.2021, PP Unterfranken



Scheunenbrand - mehrere zehntausend Euro Schaden

OSTHEIM V.D. RHÖN / LKR. RHÖN-GRABFELD. Am Freitagnachmittag kam es zu einem Scheunenbrand, der einen Schaden von mehreren zehntausend Euro zur Folge hatte. Zur Löschung des Brandes waren vielzählige Feuerwehren des Landkreises im Einsatz. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Am späten Freitagnachmittag wurde die Freiwillige Feuerwehr und die Polizei Mellrichstadt wegen eines Brandes in einer Scheune verständigt. Die insgesamt mit rund 110 Männern und Frauen im Einsatz befindlichen Landkreiswehren konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Verletzt wurde infolge des Ereignisses niemand. An dem Gebäude entstand jedoch Sachschaden in Höhe mehrerer zehntausend Euro.



Nach aktuellem Erkenntnisstand könnten spielende Kinder die Brandursache gesetzt haben. Die weiteren Ermittlungen werden hierzu von der Kriminalpolizeiinspektion Schweinfurt geführt.