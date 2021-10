01.10.2021, PP Unterfranken



32-Jähriger versucht sich Personenkontrolle zu entziehen - Rund 500 Gramm Haschisch aufgefunden - Zwei Polizeibeamte verletzt

Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Unterfranken und der Staatsanwaltschaft Schweinfurt vom 01.10.2021



SCHWEINFURT. Am Mittwochabend geriet ein 32-Jähriger ins Visier einer Streife der Operativen Ergänzungsdienste Schweinfurt. Kurz vor der Personenkontrolle versuchte der Mann noch unbemerkt rund 500 Gramm Haschisch zu entsorgen. Er wurde vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Amtsgericht vorgeführt.

Gegen 19:00 Uhr stellte eine Streife der Operativen Ergänzungsdienste Schweinfurt in der Ludwigstraße einen 32-Jährigen fest, welcher einer Personenkontrolle unterzogen werden sollte. Kurz vor der Kontrolle beobachteten die Beamten den Mann dabei, wie er einen Gegenstand unter einem geparkten Auto deponiert hat. Im Anschluss versuchte er vor der Streife zu flüchten, konnte jedoch nach wenigen Metern eingeholt und zu Boden gebracht werden. Er leistete hierbei Widerstand und verletzte die beiden Beamten leicht.



Im Anschluss kristallisierte sich schnell der Grund für die Flucht des Mannes heraus. Bei dem unter dem geparkten Pkw deponierten Gegenstand handelte sich um rund 500 Gramm Haschisch. Sichergestellt wurde auch ein Taschenmesser, welches dem 32-Jährigen bei der Widerstandshandlung aus der Tasche gefallen war. Die weiteren Ermittlungen wurden in der Folge durch die Kripo Schweinfurt übernommen.



Der Tatverdächtige verbrachte die Nacht in der Haftzelle der Schweinfurter Polizei. Am Donnerstag wurde er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt am Amtsgericht vorgeführt. Der Ermittlungsrichter ordnete auf Grund des dringenden Tatverdachts des unerlaubten bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln die Untersuchungshaft gegen den 32-Jährigen an. Er befindet sich nun in Haft.