22.09.2021, PP Unterfranken



Kripo sucht Zeugen nach Einbruch

BAD NEUSTADT A.D. SAALE, LKR. RHÖN-GRABFELD. In der Nacht auf Dienstag drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Schulgebäude ein und hinterließen Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Die Kripo ermittelt und sucht Zeugen.

In der Nacht von Montag auf Dienstag drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam über die Zugangstüren in ein Schulgebäude in der Franz-Marschall-Straße ein. Im Inneren suchten die Einbrecher gezielt nach Bargeld und gingen auf der Suche nach Beute äußerst brachial vor. Aus gewaltsam geöffneten Behältnissen konnten die Unbekannten letztlich Bargeld in geringer Höhe entwenden und anschließend unerkannt flüchten. Der hinterlassene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 25.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt übernahm die Ermittlungen und bittet nun Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 09721/202-1731 zu melden.