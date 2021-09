21.09.2021, PP Unterfranken



Amtswechsel bei der Polizeiinspektion Bad Neustadt an der Saale - Polizeirat Jan Schubert neuer Dienststellenleiter

BAD NEUSTADT AN DER SAALE, LKR. RHÖN-GRABFELD. Am Montagnachmittag stellte Polizeipräsident Detlev Tolle im Rahmen einer kleinen Feierstunde Polizeirat Jan Schubert als neuen Dienststellenleiter der Bad Neustadter Polizei vor. Er folgte auf Polizeioberkommissar Florian Aut, welcher das Amt im Rahmen seiner Führungsbewährung für sechs Monate innehatte.



v.l.: Landrat des Landkreises Rhön-Grabfeld, Thomas Habermann, Polizeirat Jan Schubert, Polizeioberkommissar Florian Aut, Polizeipräsident Detlev Tolle, Erster Bürgermeister der Stadt Neustadt a.d.Saale, Michael Werner

Nach der Begrüßung zum Auftakt durch den stellvertretenden Dienststellenleiter, Ersten Polizeihauptkommissar Anton Schlereth, hieß der unterfränkische Polizeipräsident Detlev Tolle zunächst die Gäste im Alten Amtshaus in Bad Neustadt willkommen. Neben dem Landrat des Landkreises Rhön-Grabfeld, Herrn Thomas Habermann, waren auch der Bürgermeister der Stadt Bad Neustadt, Herr Michael Werner und Vertreter der Blaulichtorganisationen aus dem Landkreis der Einladung gefolgt.



Polizeipräsident Detlev Tolle dankte Herrn Aut zunächst für seine geleistete hervorragende Arbeit im Rahmen seiner Führungsbewährung und wünschte ihm für seinen weiteren dienstlichen Werdegang alles Gute.



Im Anschluss stellte Herr Tolle den neuen Chef der Bad Neustadter Polizei, Polizeirat Jan Schubert, vor. Der 35-jährige gebürtige Bad Neustadter wohnt im Landkreis Rhön-Grabfeld.



Herr Schubert startete sein Studium bei der Polizei als sogenannter Direkteinsteiger in der 3. Qualifikationsebene im Jahr 2006 an der Fachhochschule der Polizei in Sulzbach-Rosenberg. Der erste Weg führte den frischgebackenen Polizeikommissar zunächst zum Polizeipräsidium München, wo er sowohl als stellvertretender Dienstgruppenleiter und im Anschluss bei der Kriminalpolizei tätig war. Im Anschluss wechselte er im Jahr 2012 zum Bayerischen Landeskriminalamt.



Auf Grund seiner herausragenden Leistungen stieg Jan Schubert im Jahr 2017 folgerichtig durch ein weiteres Studium, diesmal an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster-Hiltrup in die vierte Qualifikationsebene auf. Nach seinem Studium war er bis zuletzt zum Auswärtigen Amt in Berlin abgeordnet.



Herr Tolle wünschte dem neuen Chef der Polizeiinspektion Bad Neustadt viel Erfolg bei seiner neuen Aufgabe und stets eine glückliche Hand bei der Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in seinem Schutzbereich.