Nach Mitteilung über Ladendiebstahl - Zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen und in Haft

HASSFURT, LKR. HASSBERGE. Nach einer Mitteilung über einen Ladendiebstahl konnten im Rahmen der Fahndung zwei Tatverdächtige festgenommen werden Die beiden Männer wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg vorgeführt und befinden sich seit Freitag in Haft.

Gegen etwa 17:30 Uhr ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken die Mitteilung über einen Ladendiebstahl in einem Baumarkt in der Straße „Godelstatt“ ein. Beim Eintreffen der ersten Streife konnte ein 16-jähriger Tatverdächtiger noch am Tatort vorläufig festgenommen werden. Zwei weitere mutmaßliche Tatverdächtige flüchteten mit einem Pkw zunächst vom Tatort.



Bei der anschließenden Fahndung, an der neben Streifen der Haßfurter Polizei und angrenzender Dienststellen auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, konnte ein weiterer 42-jähriger Tatverdächtiger, der das Fluchtfahrzeug fahren sollte, vorläufig festgenommen werden.



Die beiden Tatverdächtigen, die über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügen, verbrachten die Nacht zunächst in der Haftzelle der Polizei. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bamberg wurden die beiden Männer am Freitag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser ordnete auf Grund des dringenden Tatverdachts des Bandendiebstahls gegen Beide die Untersuchungshaft an. Sie befinden sich nun in Haft.



Aktuell wird davon ausgegangen, dass noch zwei weitere mutmaßliche Tatverdächtige flüchtig sind. Zeugen, welche am Donnerstagabend im Bereich des Haßfurter Industriegebietes verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Tel. 09721/202-1731 zu melden.