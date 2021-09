18.09.2021, PP Unterfranken



Exhibitionist aufgetreten - Kripo sucht Zeugen

HASSFURT, OT AUGSFELD, LKR. HASSBERGE. Am Freitagabend trat ein bislang unbekannter Mann einem Kind und seiner Großmutter auf einem Spielplatz gegenüber und zeigte diesen zwei Mal sein Geschlechtsteil vor. Im Anschluss flüchtete er in Richtung Baumbühlstraße. Die Kripo sucht nach weiteren Zeugen.

Am Freitagabend befand sich eine Frau mit ihrer Enkelin auf dem Spielplatz im Hellerweg. Gegen 19:00 Uhr bemerkte sie am anderen Ende des Spielplatzes einen bislang unbekannten Mann, der an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Als die Frau ihn ansprach, flüchtete er zunächst, kehrte jedoch nach zwei Minuten zurück und wiederholte seine Handlung. Erst nach einer erneuten Aufforderung flüchtete er letztendlich in Richtung Baumbühlstraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang ohne Ergebnis.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

40-50 Jahre alt

180 cm groß

Glatze

trug ein hellblaues/türkisfarbenes Hemd und eine hellgraue Hose

kräftige Statur

Die Kriminalpolizei Schweinfurt übernahm die weitere Sachbearbeitung und bittet nun Personen, die zum Tatzeitpunkt in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Identität des Unbekannten geben können, sich unter Tel. 09721/202-1731 zu melden.