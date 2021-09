17.09.2021, PP Unterfranken



Marihuana-Pflanzen festgestellt - 43-Jähriger setzt Holzunterstand in Brand

BERGTHEIM, LKR. WÜRZBURG. Am Donnerstagabend setzte ein 43-Jähriger seinen Holzunterstand in Brand, nachdem Streifen der Polizeiinspektion Würzburg-Land diesen überprüfen wollten. Der Mann, der durch das Feuer seine dort gelagerten Marihuana-Pflanzen beseitigen wollte, erlitt leichte Brandverletzungen und konnte vorläufig festgenommen werden. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

Am Donnerstagabend erlangte die Polizeiinspektion Würzburg-Land Erkenntnisse über einen 43-Jährigen, der in seinem Garten unter einem Holzunterstand Marihuana-Pflanzen lagern soll. Bei der geplanten Überprüfung des Grundstücks ließ der Mann seine beiden aggressiv wirkenden Dobermänner in den Garten, was ein Betreten zunächst nicht möglich machte. Er reagierte auf die Anweisungen, die Hunde wegzusperren nicht, überschütte stattdessen die Pflanzen mit Benzin und setzte diese in Brand.



Mit Unterstützung einer Diensthundeführerin konnte das Grundstück betreten und der Mann letztendlich überwältigt und vorläufig festgenommen werden. Der 43-Jährige leistete hierbei Widerstand und wurde leicht verletzt.



Durch den Brand, der durch die alarmierte örtliche Feuerwehr schnell gelöscht werden konnte, wurde ein Teil der Marihuana-Pflanzen und des Holzunterstandes zerstört. Der Tatverdächtige erlitt durch die Stichflammen zudem leichte Brandverletzungen an den Unterarmen.



Den 43-Jährige erwartet nun ein Ermittlungsverfahren auf Grund Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Sachbeschädigung durch Brandlegung und einem Vergehen nach dem Betäubungsmittelgesetz.