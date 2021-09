16.09.2021, PP Unterfranken



Verdacht des sexuellen Missbrauchs – Kripo ermittelt – Information an Eltern erfolgt

REGION MAIN-RHÖN. Wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs zum Nachteil eines 6-Jährigen ermittelt die Kripo Schweinfurt in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Schweinfurt gegen einen ehemaligen Bediensteten der Kinderbetreuungseinrichtung, die der Junge besuchte.

Ende vergangener Woche wandte sich die Mutter des 6-Jährigen mit dem Verdacht an die Polizei, dass ihr Sohn im Kindergarten sexuell missbraucht worden sein könnte. Es folgten unverzüglich kriminalpolizeiliche Ermittlungen, die zur Identifizierung eines Tatverdächtigen führten. In der Folge wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Schweinfurt ein richterlicher Durchsuchungsbeschluss erlassen, der am Montagabend vollstreckt wurde. Die Auswertung von sichergestellten elektronischen Speichermedien dauert an.

Die Eltern der Kinder aus der betroffenen Einrichtung wurden bereits von der Kriminalpolizei Schweinfurt und dem Polizeipräsidium Unterfranken im Rahmen eines Elternabends über die Ermittlungen informiert.

Die Kripo Schweinfurt hat eine siebenköpfige Ermittlungskommission gegründet, die jetzt mit Nachdruck in alle Richtungen ermittelt, zumal derzeit auch gewichtige Umstände gegen die Schuld des Tatverdächtigen sprechen.

Nach bisherigem Erkenntnisstand gibt es auch keine Hinweise, dass weitere Kinder betroffen sein könnten.