15.09.2021, PP Unterfranken



Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls

ASCHAFFENBURG. Die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach übernahm die Ermittlungen zu einem Unfall am Freitagvormittag, bei dem auch ein Streifenwagen beteiligt war. Zeugen des Zusammenstoßes, die bislang noch nicht befragt wurden, werden gebeten, sich zu melden.

Wie bereits berichtet, war am 10.09.2021 ein uniformierter Dienst-Pkw gegen 10.30 Uhr in der Würzburger Straße stadteinwärts unterwegs. Als die Beamten auf dem dortigen, von der Hauptfahrbahn baulich getrennten, Nebenfahrstreifen den Fahrer eines Alfa Romeo kontrollieren wollten, gab dieser Gas und fuhr beschleunigt stadteinwärts davon. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und prallten beim Einfädeln von der Nebenfahrbahn auf die Hauptfahrbahn der Würzburger Straße seitlich gegen einen dort fahrenden Kleintransporter. Infolgedessen wurde der Streifenwagen in die Grünanlage abgewiesen und prallte neben einem Laternenmast auch gegen einen Baum.

Die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach ermittelt zum genauen Unfallhergang und bittet Personen, die den Unfall beobachtet haben und sich bislang noch nicht der Polizei gegenüber dazu geäußert haben, sich unter Tel. 06021/857-2530 zu melden.