15.09.2021, PP Unterfranken



Handtasche entrissen - Polizei sucht Zeugen

SCHWEINFURT. Am späten Dienstagabend entriss ein bislang unbekannter Täter einem 69-Jährigen dessen Umhängetasche und floh. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zum Erfolg. Die Kripo sucht nun Zeugen.

Gegen 23:00 Uhr befand sich ein 69-Jähriger im Bereich der Bushaltestelle im Bereich Rückertstraße / Am Unteren Wall. Völlig unvermittelt trat ihm ein bislang unbekannter Täter gegenüber und entriss ihm seine am Körper getragene schwarze Umhängetasche. Der Räuber floh daraufhin in Richtung Parkhaus am Marienbach. Eine sofort durch die Polizeiinspektion Schweinfurt mit mehreren Streifen eingeleitete Fahndung nach dem Räuber, der zwischen 20 und 30 Jahre alt, etwa 175cm groß gewesen sein und dunkle Haare sowie eine beige Jeans und ein blaues Oberteil getragen haben soll, führte bislang nicht zum Erfolg.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt übernahm die Ermittlungen und bittet nun Personen, die zum Tatzeitpunkt in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonst Hinweise zur Identität des Täters geben können, sich unter Tel. 09721/202-1731 zu melden.