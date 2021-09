12.09.2021, PP Unterfranken



Pkw erfasst zwei Motorradfahrer – 54-Jährige verstorben

KREUZWERTHEIM, LKR. MAIN-SPESSART. Eine Autofahrerin hat am Samstagnachmittag zwei Motorradfahrer mit ihrem Pkw erfasst und zu Sturz gebracht. Eine 54-jährige Zweiradfahrerin kam ums Leben. Einer ihrer Begleiter wurde schwerverletzt in eine Klinik eingeliefert. Die Polizeiinspektion Marktheidenfeld ermittelt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg ist auch ein Sachverständiger eingeschaltet.

Nach ersten Erkenntnissen war die 11-köpfige Motorradfahrergruppe gegen 13.30 Uhr auf der Kreisstraße MSP 35 aus Richtung Wiebelbach kommend in Richtung Unterwittbach unterwegs. An einer Straßeneinmündung auf Höhe Unterwittbach fuhr eine 46-Jährige Frankfurterin auf die vorfahrtsberechtigte Kreisstraße auf und es kam zum Zusammenprall mit zwei der Kradfahrer.



Die 54-jährige Darmstädterin verstarb noch an der Unfallstelle. Ihr 58-jähriger Begleiter wurde nach einer notärztlichen Versorgung schwerverletzt von einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht. Die 46-jährige Autofahrerin erlitt einen Schock und wird ebenfalls in einem Krankenhaus versorgt. Notfallseelsorger kümmerten sich um die weiteren Mitglieder der Motorradgruppe in einer nahegelegenen Turnhalle.



Die Staatsstraße war bis ca. 17.45 Uhr komplett gesperrt. Neben der Straßenmeisterei und dem Bauhof waren die örtlichen Freiwilligen Feuerwehren aus Kreuzwertheim und Altfeld im Einsatz. Sie kümmerten sich um die Aufräum- und Bergungsarbeiten, sowie die Verkehrslenkung aufgrund der gesperrten Kreisstraße.

