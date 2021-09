10.09.2021, PP Unterfranken



Vier Leichtverletzte bei Unfall – Streifenwagen beteiligt

ASCHAFFENBURG. Bei einem Verkehrsunfall am späten Freitagvormittag in der Würzburger Straße, an dem auch ein uniformierter Streifenwagen beteiligt war, wurden vier Personen leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Die Unfallermittlungen führt die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach.

Nach ersten Erkenntnissen war der uniformierte Dienst-Pkw gegen 10.30 Uhr in der Würzburger Straße stadteinwärts unterwegs. Als die Beamten auf dem dortigen, von der Hauptfahrbahn baulich getrennten, Nebenfahrstreifen den Fahrer eines Alfa Romeo kontrollieren wollten, gab dieser Gas und fuhr beschleunigt stadteinwärts davon. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und prallten beim Einfädeln von der Nebenfahrbahn auf die Hauptfahrbahn der Würzburger Straße seitlich gegen einen dort fahrenden Kleintransporter. Infolgedessen wurde der Streifenwagen in die Grünanlage abgewiesen und prallte neben einem Laternenmast auch gegen einen Baum.



Die beiden Insassen des Kleintransporters wurden ebenso wie die beiden Insassen des Dienst-Kfz leicht verletzt. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung des Streifenwagens, der Kleintransporter blieb fahrtüchtig.



Der geflüchtete Fahrer des Alfa Romeo konnte gegen 11.00 Uhr von einer Polizeistreife in der Medicusstraße gestellt werden. Wie sich herausstellte, führte der Mann seinen Pkw trotz eines bestehenden Fahrverbots.



Die Unfallermittlungen zum genauen Hergang hat die Verkehrspolizei übernommen. Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.