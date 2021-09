10.09.2021, PP Unterfranken



Kripo sucht Zeugen

WÜRZBURG/ZELLERAU. In der Nacht zu Donnerstag drang ein bislang Unbekannter in einen Handyladen ein und entwendete Gegenstände im Wert von rund 700 Euro. Die Kripo sucht Zeugen.

Am Donnerstagmorgen entdeckte der Inhaber eines Handyladens in der Frankfurter Straße, dass ein bislang unbekannter Täter in der vorausgegangenen Nacht gewaltsam in die Verkaufsräume seines Geschäfts eingedrungen war. Der Einbrecher entwendete Gegenstände im Gesamtwert von rund 700 Euro. Zudem hinterließ der Unbekannte Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm die Ermittlungen und bittet nun Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.