09.09.2021, PP Unterfranken



Einbruch in Supermarkt – Geldautomat angegangen – Kripo bittet um Zeugenhinweise

KITZINGEN. In der Nacht zum Montag hat sich ein noch Unbekannter zunächst gewaltsam Zutritt zu einem Supermarkt verschafft. In der Folge machte er sich mit schwerem Gerät an dem dort aufgestellten Geldautomat zu schaffen. Der Beute- und Sachschaden geht in die Zehntausende.

In der Zeit von Sonntagabend, 22.00 Uhr, bis Montagmorgen, 05.00 Uhr, brach der Täter über ein Fenster in den Markt in der Siegfried-Wilke-Straße ein. Seine Zielrichtung war offensichtlich der dort von einer Bank aufgestellte Geldautomat. Diesen bearbeitete er in der Folge mit schwerem Gerät und entwendete letztlich einige zehntausend Euro. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro.



Die Kripo Würzburg hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Bei der Aufklärung des Einbruchs setzen die Beamten auch auf Hinweise aus der Bevölkerung und fragen:



- Wem sind insbesondere in der Nacht zum Montag verdächtige Geräusche, Personen oder Geräusche aufgefallen?



- Wer kann Hinweise auf ein mögliches Fluchtfahrzeug des oder der Täter geben?



- Wer kann sonstige sachdienliche Angaben im Zusammenhang mit dem Fall machen?



Anrufe bitte bei der Kripo Würzburg unter Tel. 0931/457-1732.