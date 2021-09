08.09.2021, PP Unterfranken



79-Jähriger vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

ASCHAFFENBURG. Bereits seit August letzten Jahres wird ein 79-jähriger Aschaffenburger vermisst. Die bisherige Vermutung, der Mann könne sich im Ausland aufhalten, konnte bisher nicht bestätigt werden. Auch in enger Zusammenarbeit mit der Familie des Vermissten, konnten die Ermittler keine weiteren Anhaltspunkte zum Aufenthaltsort des gesundheitlich angeschlagenen Mannes gewinnen. Daher bittet nun die Polizei die Öffentlichkeit um Hilfe bei der Suche nach dem Rentner.



Foto: Polizei

Der 79-jährige Josif Baranyi ist im August 2020 zuletzt gesehen worden und wurde schließlich im November letzten Jahres von einer Familienangehörigen als vermisst gemeldet. Zunächst stand zu vermuten, dass der alleinlebende Mann - ohne Freunde oder Familie darüber zu informieren - in sein Geburtsland Ungarn verreist war. Hierfür hatten die bisherigen Ermittlungserkenntnisse gesprochen. Überprüfungen im In- und Ausland, auch unter Einbeziehung der dortigen Behörden, brachten jedoch bislang keine weiteren Hinweise auf den Verbleib oder Aufenthaltsort des Vermissten.

Herr Baranyi leidet an Erkrankungen, die einer medikamentösen Behandlung bedürfen. Daneben sei bei ihm auch eine zumindest beginnende Demenz diagnostiziert worden.



Nachdem die bisherigen Fahndungsmaßnahmen der Polizei ins Leere gelaufen sind, bittet die Kriminalpolizeiinspektion Aschaffenburg nun um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort Mannes werden unter Tel. 06021/857-1732 entgegengenommen.

Herr Baranyi kann wie folgt beschrieben werden:

Altersgemäße Erscheinung

Schlanke Figur (ca. 60 kg Körpergewicht bei einer Körpergröße von 165 cm)

Grau-weißes, volles Haupthaar

Westeuropäisches Aussehen

Trägt keine Brille

Fingerkuppe am rechten Zeigefinger fehlt

Zur Bekleidung des Herrn Baranyi, zum Zeitpunkt des Verschwindens, liegen keine Erkenntnisse vor.