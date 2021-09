07.09.2021, PP Unterfranken



Festnahme nach sexuellem Übergriff - Tatverdächtiger in Bezirkskrankenhaus untergebracht - Polizei sucht Zeugen

LANDKREIS UND STADT WÜRZBURG. Nachdem im Bereich Würzburg ein Unbekannter in den vergangenen Monaten Frauen sexuell belästigt hatte, haben Ermittler der Würzburger Polizei in der vorletzten Augustwoche einen Tatverdächtigen festnehmen können. Der 32-Jährige befindet sich aufgrund psychischer Auffälligkeiten mittlerweile in einem Bezirkskrankenhaus. Die Polizeiinspektion Würzburg-Land führt die Ermittlungen und sucht nun weitere mögliche Geschädigte.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Land ermittelt derzeit gegen einen 32-jährigen Deutschen, der im Landkreis und auch in der Stadt Würzburg gegenüber jungen Frauen sexuell übergriffig geworden sein soll. Die Ermittlungen liefen zunächst gegen Unbekannt, bis eine der Geschädigten den Mann wiedererkannte und den Ermittlern den entscheidenden Hinweis geben konnte, der zur Festnahme des Tatverdächtigen geführt hat. Den Ermittlungen zufolge soll der 32-Jährige zuletzt eine 25-Jährige, am Abend des 23.08.2021, an der Mainuferstraße in Zell am Main zunächst angesprochen und dann gegen ihren Willen unsittlich angefasst haben. Die Frau konnte sich der Situation ohne weitere Folgen entziehen. Der Täter floh mit seinem Fahrrad. Die Geschädigte alarmierte die Polizei, die zunächst ergebnislos nach dem Mann fahndete. Tags danach erfolgte die Festnahme an seinem Wohnort.

Im Zuge der intensiven Ermittlungen ergaben sich Hinweise, dass es möglicherweise Verbindungen zu weiteren, ähnlich gelagerten Fällen im Bereich Würzburg geben könnte, bei denen Frauen vergleichbare Vorfälle entweder bereits angezeigt haben oder sich noch nicht an die Polizei gewandt haben. Dies wird im Rahmen der Ermittlungen nun intensiv geprüft. Außerdem sollen sich weitere mutmaßliche Opfer melden.

Als Gedankenstütze für mögliche weitere Geschädigte veröffentlicht die Polizei folgende Personenbeschreibung des Mannes und dessen Vorgehensweise:



189 cm groß, sehr schlankes Erscheinungsbild

hat einen dunklen Hautteint

trägt einen Kinnbart und lockiges kurzes Kopfhaar

hat einen mainfränkischen Akzent

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen bewegte sich der Beschuldigte häufig mit einem Fahrrad entlang des Mainradweges über die Strecke: Veitshöchheim, Randersacker, Eibelstadt, Sommerhausen, Ochsenfurt.



Der Mann sprach die Frauen, die offensichtlich ohne Begleitung unterwegs waren, an und wechselte einige Worte mit ihnen. Danach suchte der Täter in den bis dato bekannten Fällen Körperkontakt und fasste die Geschädigten an - teilweise tat er dies nur an der Schulter, in anderen Fällen auch an den Beinen oder dem Po. Eines der Opfer versuchte er offensichtlich auch zu küssen. Bei zwei der Taten zeigte er auch sein entblößtes Glied. Sobald die Opfer das Handeln erkannt hatten und sich aus der Situation lösten, ergriff der Täter die Flucht. Zu einer Gewaltanwendung kam es nach bisherigem Ermittlungsstand nicht.



Die Polizeiinspektion Würzburg-Land bittet nun Zeugen und mögliche weitere Geschädigte sich unter Tel. 0931/1630 zu melden, die seit September 2020 derartige Vorfälle beobachten konnten oder sogar von den Übergriffen betroffen waren.