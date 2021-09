06.09.2021, PP Unterfranken



Exhibitionist am See festgenommen

NIEDERNBERG. Am frühen Sonntagabend belästigte am „Honisch Beach“ ein 61-Jähriger eine 17-Jährige sexuell, indem er vor ihr an seinem Glied manipulierte. Der Mann konnte kurz nach der Tat von der Polizei festgenommen werden.

Am Sonntag nahm ein männlicher Badegast am sogenannten „Honisch Beach“ zunächst Kontakt zu zwei 17-jährigen Frauen auf und suchte ein Gespräch. Gegen etwa 18 Uhr kam es zum erneuten Kontakt zwischen einer der jungen Frauen und dem Mann, der die Mädchen zuvor angesprochen hatte. Der 61-Jährige zeigte sein entblößtes Glied und manipulierte daran. Die Geschädigte flüchtete sich zunächst zu ihrer Freundin und anschließend zu der dortigen Wasserwacht.



Die im Anschluss verständigte Polizei konnte den Tatverdächtigen kurz darauf, noch im Bereich des Badesees, festnehmen. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Aschaffenburg.