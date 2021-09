05.09.2021, PP Unterfranken



Exhibitionist aufgetreten - Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise

SCHWEINFURT. In der Nacht von Samstag auf Sonntag trat ein Exhibitionist zwei Frauen gegenüber und entblößte sich. Die Kripo Schweinfurt führt die Ermittlungen und hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 00:20 Uhr am Sonntag waren die beiden Fußgängerinnen vom Stadtstrand zu einem Parkplatz in der Schweinfurter Straße auf der gegenüberliegenden Mainseite unterwegs. Auf Höhe des dortigen Parks stellten sie an einem Treppengeländer einen Mann fest, der an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Der Unbekannte folgte den Frauen noch einige Meter und verschwand dann im Park. Eine Personenbeschreibung war den beiden Geschädigten auf Grund der Dunkelheit nicht möglich.

Zeugen, die den Unbekannten ebenfalls gesehen haben, ergänzende Angaben zur Beschreibung oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1731 mit der Kripo Schweinfurt in Verbindung zu setzen.