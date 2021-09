03.09.2021, PP Unterfranken



Radfahrer gestürzt - 58-Jähriger tödlich verletzt

SANDBERG, LKR, RHÖN-GRABFELD. Am frühen Mittwochabend erlag ein gestürzter Radfahrer trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen eines Notarztes noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Polizeiinspektion Bad Neustadt an der Saale ermittelt zum Unfallhergang.

Gegen 17:20 Uhr befuhr ein 58-Jähriger einen geschotterten Feldweg von der Kissinger Hütte in Richtung Langenleiten. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Mann mit seinem Zweirad in den rechtsseitigen Wassergraben und stürzte. Einsatzkräfte vom Rettungsdienst konnten den Radfahrer aus dem Graben bergen und begannen sogleich mit Reanimationsmaßnahmen, die in der Folge noch am Unfallort eingestellt werden mussten. Der 58-Jährige erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.



Die Polizeiinspektion Bad Neustadt an der Saale ermittelt nun zum genauen Unfallhergang und wird dabei von einem Sachverständigen unterstützt. Neben einem Rettungswagen war auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt.