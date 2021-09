01.09.2021, PP Unterfranken



Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Brand – mehrere Bewohner leicht verletzt

BAD BRÜCKENAU, LKR. BAD KISSINGEN. Bei dem Brand eines Mehrfamilienhauses sind am Mittwochnachmittag mehrere Bewohner dem Sachstand nach leicht verletzt worden. Die Ermittlungen zur Schadenshöhe und zur Brandursache führt die Kripo Schweinfurt.

Gegen 13.40 Uhr erreichte die Integrierte Leitstelle der Notruf aus der Valentin-Becker-Straße, dem zufolge der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Flammen stehen soll. Bei Eintreffen einer Streife der Polizeiinspektion Bad Brückenau war die örtliche Freiwillige Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten und insbesondere auch mit dem Alarmieren der Bewohner zum Verlassen ihres Anwesens beschäftigt.



Gegen 15.00 Uhr war das Feuer gelöscht. Dem Sachstand nach erlitten fünf der insgesamt 17 Bewohner leichte Verletzungen. Dabei handelte es sich insbesondere um die Inhalation von Rauchgas. Mitarbeiter des Rettungsdienstes kümmerten sich um die Behandlung. Mindestens eine Wohnung ist nach aktuellem Kenntnisstand nicht mehr bewohnbar.



Noch am Nachmittag hat die Kripo Schweinfurt ihre Ermittlungen am Brandort zur Höhe des Schadens und der Ursache für das Feuer aufgenommen.