30.08.2021, PP Unterfranken



Gemeinsame Kontrolle der Wasserschutzpolizeien aus Würzburg und Schweinfurt

WÜRZBURG U. SCHWEINFURT. Am vergangenen Wochenende führten die Beamten der Wasserschutzpolizei aus Würzburg und Schweinfurt eine koordinierte Kontrolle der Sportbootschifffahrt auf der Altmainschleife, zwischen Volkach und Gerlachshausen durch. Ziel war die Überprüfung der Einhaltung aller einschlägigen sportbootrechtlichen Bestimmungen.



Foto: Polizei

Das sehr idyllische und zum Teil naturbelassene, nautisch jedoch teils anspruchsvolle Fahrtgebiet des Alt-Mains, erfreut sich nicht nur bei Einheimischen anhaltend großer Beliebtheit, sondern ist auch bei Touristen mehr als ein Geheimtipp. Begleiterscheinungen sind aber auch hier, dass individuelle Erholungslust und Freizeitvergnügen nicht selten vor die Einhaltung der rechtlichen Regelungen treten, was das Verhalten an und auf dem Wasser betrifft.



Insbesondere der Betrieb der Gierseil-Fähre (die Fähre bewegt sich hier an einem über dem Wasser geführten Stahlseil und an einer im Gewässer verlaufenden Kette von Ufer zu Ufer) zwischen Nordheim/Main und Escherndorf, stellt doch immer wieder besondere Anforderungen an die in der Regel nur selten auf dem Wasser agierenden Bootsführer.



Aufgrund des sehr geschwungenen Verlaufs des Altmains, der damit wasser- wie landseitig schwierig einzusehen ist, wurde der Einsatz am Sa., 28.08.2021, aus der Luft zeitweise durch einen Polizeihubschrauber im Rahmen des Gewässerüberwachungsfluges Main, unterstützt.



Foto: Polizei

Das an beiden Tagen vorherrschende stark regnerische Wetter, war dabei für Sportbootführer mit Motorbooten und Tagesausflügler dann doch eher unattraktiv, so dass dafür sich die eher witterungsfesteren Kanufahrer über einen uneingeschränkten Altmain freuen durften.



Am Sonntag musste aber doch trotz oder wegen des wieder einmal einsetzenden Starkregens durch die Kollegen der WSP Würzburg ein Sportboot mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit aufgestoppt werden. Dies dürfte für den Sportbootfahrer nun nicht nur wegen des teils heftigen Regens, sondern auch wegen der zu erwartenden Ordnungswidrigkeitenanzeige als unangenehmer Sonntag in Erinnerung bleiben.



Die Wasserschutzpolizeigruppen Würzburg und Schweinfurt sind auf der Bundeswasserstraße Main, neben dem Altmain, zwischen der Schleuse Faulbach und der Schleuse Limbach, für insgesamt ca. 221 km zuständig.