23.08.2021, PP Unterfranken



Pkw aufgebrochen - Kripo sucht Zeugen

WÜRZBURG/INNENSTADT. Ein bislang unbekannter Täter brach in der Nacht zu Sonntag ein Fahrzeug auf, durchwühlte den Innenraum und hinterließ Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Die Kripo ermittelt und bittet um Hinweise.

In der Nacht zu Sonntag schlug ein bislang unbekannter Täter eine Seitenscheibe eines am Sanderring abgestellten Opel ein und gelangte so in das Innere des Wagens. Der Unbekannte durchwühlte das Fahrzeug und entwendete letztlich ein Datenkabel im Wert von rund vier Euro. Der hinterlassene Sachschaden übersteigt mit rund 200 Euro den Entwendungsschaden um ein Vielfaches.

Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm die Ermittlungen und bittet nun Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, diese unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.