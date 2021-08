22.08.2021, PP Unterfranken



Mehrere Ladendiebstähle führten letztendlich in das Gefängnis

SCHWEINFURT. Bereits am Freitagmorgen begann die Diebestour eines 18 Jahre alten Mannes aus dem Landkreis Schweinfurt, die nach kurzer Zeit jedoch in einer JVA endete.

Zunächst bediente sich der Mann ohne zu zahlen am Backautomaten in einem Supermarkt in der Oskar-von Miller Straße. Zwei Stunden später entwendete er in einem Geschäft am Jägersbrunnen Bekleidung in Wert von 43 Euro. Nach Entlassung aus der polizeilichen Sachbearbeitung wurde er sofort wieder auffällig, als er in der Metzgergasse versuchte einen Geldbeutel aus der Handtasche eines Gastes zu entwenden. Dies wurde jedoch vom Gast bemerkt, worauf der junge Mann die Flucht in Richtung Stadtmitte ergriff.



Im Rahmen einer Fahndung konnte er in der Hauptbahnhofstraße festgenommen werden. Zwischenzeitlich hatte er in zwei weiteren Geschäften in der Innenstadt Bekleidung im Wert von 30 Euro entwendet. Diesmal führte sein Weg nicht mehr aus dem Polizeigebäude sondern direkt ins Amtsgericht, wo im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens Haftbefehl erlassen wurde. Anschließend wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.