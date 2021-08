19.08.2021, PP Unterfranken



Audi Fahrzeuge angegangen – Polizei sucht Zeugen

WÜRZBURG. In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte von insgesamt fünf bei einem Autohändler in der Nürnberger Straße abgestellten Pkw Reifen und Felgen gestohlen. Der Wert der Beute geht in die Zehntausende.

In der Zeit von Montag, 17.30 Uhr, bis Dienstag, 07.30 Uhr, verschafften sich die Täter Zutritt zu dem Parkplatz, auf dem die nicht zugelassenen Audis abgestellt sind.

An fünf Wagen entwendeten sie die Kompletträder und bauten an einem Fahrzeug zusätzlich die Bremsanlage aus.

Die Polizei hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und bittet um Hinweise von Zeugen unter Tel. 0931/457-1732.