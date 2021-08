18.08.2021, PP Unterfranken



Polizeieinsatz am Main – Widerruf einer Vermisstenfahndung

ZELL A.MAIN, LKR. WÜRZBURG. Nach dem Fund eines männlichen Leichnams widerruft die Polizei ihre Vermisstenfahndung nach einen 17-Jährigen von Anfang August. Hinweise auf eine Straftat, die im Zusammenhang mit dem Tod des Jugendlichen stehen könnten, gibt es derzeit nicht.

Nachdem der 17-Jährige am 02.08.2021 vermisst gemeldet worden, hatte die Polizei unverzüglich umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Unter anderem war im Würzburger Stadtgebiet auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz gekommen. Sämtliche Überprüfungen und Ermittlungen der Kripo Würzburg zum Auffinden des Jugendlichen verliefen in der Folge ergebnislos.



Am Dienstagabend gegen 20.15 Uhr meldete sich ein Zeuge aus Zell am Main bei der Polizei. Er war auf einen im Main treibenden Leichnam aufmerksam geworden. Die örtliche Freiwillige Feuerwehr barg die tote Person. Nach aktuellem Sachstand muss davon ausgegangen werden, dass es sich um den Vermissten handelt. Hinweise auf eine Straftat gibt es nicht.

Bereits erstellte Pressemeldung