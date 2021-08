12.08.2021, PP Unterfranken



Exhibitionist aufgetreten - Kripo sucht Zeugen

ASCHAFFENBURG/SCHWEINHEIM. Am Dienstagnachmittag trat ein Exhibitionist in einem Naherholungsgebiet einer Frau gegenüber und onanierte. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Am Mittwochmorgen meldete sich eine 73-Jährige bei der Polizei und berichtete, dass ihr am Vortag, gegen 16:00 Uhr im Naturschutzgebiet „Schweinheimer Exe“ auf Höhe der Wildpferde ein ihr unbekannter Mann gegenübertrat und an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Der etwa 20-jährige Mann soll ausschließlich mit einem weißen Kapuzenpulli bekleidet gewesen sein.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernahm die Ermittlungen und sucht Zeugen. Personen die zum Tatzeitpunkt in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Identität des Unbekannten geben können, werden gebeten, diese unter Tel. 06021/857-1733 zu melden.