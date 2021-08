10.08.2021, PP Unterfranken



Mann verstirbt an Unfallstelle - Vermutlich medizinische Ursache - Pkw-Fahrerin prallt mit voller Wucht gegen Notarzt-Fahrzeug

BASTHEIM, LKR. RHÖN-GRABFELD. Am Montagabend ist es auf der Staatsstraße 2286 zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw gekommen. Ein 64-Jähriger, der vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache in den Gegenverkehr geraten war, verstarb noch an der Unfallstelle. Während des Rettungseinsatzes kam es zu einem Folgeunfall, bei dem zwei Einsatzfahrzeuge massiv beschädigt wurden. Auf eines davon war eine Autofahrerin mit voller Wucht aufgefahren.

Kurz vor 21.00 Uhr war ein 64-Jähriger aus dem Landkreis Rhön-Grabfeld mit seinem Opel von Wechterswinkel kommend in Richtung Bastheim unterwegs. Laut Zeugenangaben geriet der Pkw plötzlich nach links. Der 52-jährige Fahrer eines entgegenkommenden VWs versuchte offenbar noch über den rechten Grünstreifen auszuweichen. Dennoch kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Der VW geriet ins Schleudern und prallte gegen die Leitplanke. Während dessen fuhr der Opel eine Böschung hinab und prallte abseits der Straße gegen einen Baum. Da der 64-Jährige nach dem Verkehrsunfall keine Lebenszeichen von sich gab, leisteten Zeugen sofort Erste Hilfe. Der Rettungsdienst und ein Notarzt waren ebenfalls schnell zur Stelle und kämpften noch um das Leben des Mannes. Leider kam für ihn jedoch jede Hilfe zu spät.



Etwa 25 Minuten nach dem ersten Unfall näherte sich aus Richtung Bastheim ein weiterer Pkw. Die 51-Jährige am Steuer erkannte die Unfallstelle, die sich auf freier Strecke befand und u.a. mittels Blaulicht und eingeschaltetem Signalgeber „Unfall“ abgesichert war, offenbar nicht oder zu spät. Mit voller Wucht fuhr der herannahende Pkw auf das Notarztfahrzeug auf und schob dieses auf einen davorstehenden Streifenwagen der Polizei. Beide Einsatzfahrzeuge waren zu diesem Zeitpunkt unbesetzt. Es entstand beträchtlicher Sachschaden, der nach ersten Schätzungen im niedrigen sechsstellen Bereich liegen dürfte. Die glücklicherweise nur leicht verletzte 51-Jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise, dass die ebenfalls aus dem Landkreis Rhön-Grabfeld stammende Frau unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Eine ärztliche Blutentnahme wurde daher veranlasst.



Die Aufnahme des ersten Verkehrsunfalls erfolgte durch die Polizeiinspektion Bad Neustadt. Die Ermittlungen in Zusammenhang mit dem Folgeunfall wurden von der Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck übernommen. Neben Polizei und Rettungsdienst befand sich auch die Freiwillige Feuerwehr Bastheim im Einsatz.



Die schwer beschädigten Fahrzeuge wurden von Abschleppunternehmen geborgen. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der erforderlichen Bergungsarbeiten blieb die Staatsstraße zwischen Wechterswinkel und Bastheim bis kurz vor Mitternacht komplett gesperrt.