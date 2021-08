10.08.2021, PP Unterfranken



Nachbar verhindert Einbruch - Tatverdächtiger festgenommen

RIMPAR, LKR. WÜRZBURG. Am späten Montagabend beobachtete ein Anwohner einen unbekannten Mann, der sich an der Nachbarhaustüre zu schaffen machte. Dank des schnellen Notrufs konnten Polizeibeamte den mutmaßlichen Einbrecher noch vor Ort festnehmen.

Gegen 22:00 Uhr teilte ein Anwohner aus der Lohnstraße über Notruf der Einsatzzentrale der Polizei in Unterfranken mit, dass er gerade einen unbekannten Mann beobachten würde, der versuche, gewaltsam in ein Nachbarhaus einzudringen. Bereits wenige Minuten später trafen Beamte der Polizeiinspektion Würzburg-Land an der Einsatzörtlichkeit ein und konnten einen 48-jährigen Mann widerstandslos festnehmen.



An den Eingangstüren zu dem Haus, dessen Eigentümer sich zur Zeit in einem Krankenhaus befindet, entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Der mutmaßliche Einbrecher muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.