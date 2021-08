10.08.2021, PP Unterfranken



Rauschgiftfund bei Fahrzeugkontrolle

KLEINLANGHEIM, LKR. KITZINGEN. In den frühen Montagmorgenstunden entdeckten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried verschiedenste Betäubungsmittel in einem Pkw, der einer Kontrolle unterzogen wurde. Der Fahrer wurde festgenommen und muss sich nun verantworten.

Gegen 03:30 Uhr unterzogen Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried auf einer Tank- und Rastanlage an der A3 einen Pkw einer Kontrolle, in deren Verlauf die Fahnder im Fahrzeug auf rund 5 Gramm Marihuana, 4 Gramm Methamfetamin, mehrere Ecstasy-Tabletten und knapp 10 Gramm Kokain stießen. Der 26-jährige Fahrer des Mercedes, dem die Fahrerlaubnis bereits entzogen wurde, stand zudem unter Einfluss von Betäubungsmitteln. Der junge Mann wurde vorläufig festgenommen, das aufgefundene Rauschgift sowie ein Einhandmesser, ein Schlagring und ein vierstelliger Bargeldbetrag wurden sichergestellt.



Eine von nordrheinwestfälischen Kriminalbeamten durchgeführte Wohnungsdurchsuchung bei dem Dortmunder führte zur Sicherstellung weiterer Beweismittel, Wertgegenständen und Bargeld.



Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm die weiteren Ermittlungen gegen den 26-Jährigen, der sich nun in einem Strafverfahren unter anderem wegen illegalem Handel mit verschiedenen Beäubungsmitteln, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstöße gegen das Waffengesetz und Trunkenheit im Verkehr zu verantworten hat.