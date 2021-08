06.08.2021, PP Unterfranken



Knappes Kilo Marihuana und Luftdruckpistole sichergestellt – 25-Jähriger in Untersuchungshaft

Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Unterfranken und der Staatsanwaltschaft Bamberg vom 06.08.2021



LKR. HASSBERGE. Wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Cannabis sitzt ein 25-Jähriger seit Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg in Untersuchungshaft.

Bereits am Dienstag hatten Rauschgiftfahnder der Schweinfurter Kripo und Beamte eines Unterstützungskommandos der Bereitschaftspolizei die Wohnung des 25-Jährigen durchsucht und dabei rund 900 Gramm Marihuana, eine Aufzuchtanlage, eine Druckluftpistole, Rauschgiftutensilien und Speichermedien sichergestellt. Der Durchsuchungsaktion bei dem dringend Tatverdächtigen waren langwierige und intensive Ermittlungen in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Bamberg vorangegangen.



Der 25-Jährige aus dem nördlichen Landkreis Haßberge wurde am Mittwochvormittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser ordnete auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg die Untersuchungshaft wegen des dringenden Verdachts des Handels mit Cannabis unter Mitführens einer Schusswaffe an. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.